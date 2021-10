Tirage au sort invaincu de Fribourg et Leipzig

16/10/2021

Le à 18:54 CEST

Marc Zapater

Les RB Leipzig de Jesse Marsch n’a pas réussi le tirage au sort à domicile Fribourg (1-1), match de championnat avant le match de Ligue des champions contre le PSG argentin Leo Messi.

SCF

RBL

Fribourg

Flekken ; Gulde (Sallai 46′ (Schade 80′)), Linhart, Schlotterbeck ; Sildillia, Eggestein (Keitel 93′), Höfler, Günter; Woo-Yeong (Petersen 76′), Höler et Grifo (Demirovic 94′).

RB Leipzig

Gulácsi ; Klostermann, Simakan, Gvardiol (Angeliño 78′); Orban, Haidara, Kampl, Szoboszlai (Mukiele 78′); Nkunku, Poulsen et Forsberg (André Silva 67′).

Buts

0-1 M.44 Forsberg et 1-1 M.64 Woo-Yeong.

Arbitre

Daniel Siebert. TA : Haidara (44′), Gvardiol (57′), Simakan (85′) et Mukiele (88′).

Incidents

Match correspondant à la huitième journée de Bundesliga, disputé à l’Europa-Park-Stadion.

L’équipe locale a fait match nul après un excellent début de seconde période, à l’ouverture de l’Europa-Park-Stadion. Les « vautours » continuent d’échapper à la défaite, étant la seule équipe invaincue de Bundesliga après avoir remporté 4 victoires et 4 nuls en championnat.

Les visiteurs ont ouvert le score juste avant la fin de la première mi-temps, d’un tir de Émile Forsberg du point de onze mètres.

En seconde période, Leipzig a opté pour un jeu plus conservateur, bloqué derrière et à la recherche du deuxième but grâce à des contre-attaques rapides.

Les de Christian Streich ils pressaient à la recherche de la cravate, ils arrivaient plus facilement devant l’enfermement des visiteurs et avec peu à peu plus d’occasions. C’était à la 66e minute quand le Sud-Coréen, Woo-yeong, battre à plaisir Gulasi derrière le centre de Robinet, dans une action avec la défense de « les taureaux rouges » en plein désarroi.

Au fil des minutes, Fribourg cherchait le but de la victoire, car il ne leur suffisait pas de rester invaincu avec le match nul. Le retour était sur le point de se produire à la 89e minute, mais le tir du pied gauche de Nicolas Höfler s’est écrasé dans le bois.

Le match s’est terminé sur un 1-1 à la lumière, avec un goût aigre-doux pour l’équipe locale, invaincue après huit journées mais avec le mauvais goût dans la bouche de ne pas avoir pu matérialiser le retour contre Leipzig, lors de la première en Europe. Parc-Stadion.

Leipzig, quant à lui, a obtenu un match nul dans un match libre, avant le match de mardi prochain contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, dans lequel l’ancien joueur du Barça Ilaix Moriba n’a pas joué une minute.