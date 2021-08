Tirage au sort méritoire de l’Espagne face au champion du monde

22/08/2021

Le à 23:16 CEST

.

L’Espagne s’est dégonflée avec un 2-1 en faveur et a réagi à temps pour faire match nul contre l’Argentine, l’un des favoris pour remporter la Coupe du monde en Lituanie, bien que l’albiceleste soit le vainqueur du match amical triangulaire organisé à Alhaurín de la Torre (Málaga) grâce à leur victoire par plus de buts contre l’Ouzbékistan.

ESP

ARG

Espagne

Jesús Herrero, Ortiz, Sergio González, Adri, Raúl Gómez -cinq titulaires-; Eric Pérez, Borja Díaz, Bebe, Chino, Solano, Adolfo, Tolrá, Raya, Cecilio et Juanjo (ps).

Argentine

Sarmiento, Pablo Taborda, Claudino, Edelstein, Alan Bradi-cinq de départ-; Stazzone, Alemany, Ramírez, Basile, Gauna, Vaporaki, Borruto, Farach, Stecatto.

Buts

0-1, m. 2 : Edelstein. 1-1, m. 13 : Ortiz. 2-1, m. 17 : Adri. 2-2, m. 26 : Alan Brandi. 2-3, m. 28 : Taborda. 2-4, m. 31 : bolus. 4-4, m. 38 : Borja Diaz.

Arbitres

Antonio Martínes Flores et Juan José Cordero Gallardo (Espagne)

Incidents

Match amical de préparation à la Coupe du monde 2021 en Lituanie, disputé au centre sportif municipal El Limón à Alhaurín de la Torre (Málaga) avec un public limité.

L’Argentin Matias Edelstein a rapidement donné l’avantage à son équipe d’un tir puissant qui a touché la barre transversale en premier (1-0, min. 2), mais Fede Vidal Ils ont été patients dans leurs possessions et ont frappé un corner pour égaliser, avec un but à la hauteur du premier, par le capitaine et joueur du Barça Carlos Ortiz (1-1, min. 13).

Adri, joueur d’O Parrulo Ferrol, a mis le deuxième à 3h40 de la pause avec une double pénalité et l’Argentine, forcée de réagir, a frappé une belle combinaison après avoir volé pour égaliser avec un but de l’aile Jaén Paraíso Interior Alain Brandi et atteint les 2-3 jet Pablo Taborda, montrant que contre le champion du monde en titre, il y a peu de marge d’erreur.

L’équipe nationale a de nouveau cédé et les Argentins ont profité de l’élan pour 2-4 avec un grand jeu individuel de Lucas Bolo; mais Chinois (Valdepeñas) a sauvé la foi en réduisant les distances et Borja Díaz il a égalé à deux minutes de la fin (4-4, min. 38) pour clôturer la troisième préparation amicale avec un nul et une meilleure image devant la poignée de supporters présents à Alhaurín.