Tirage de la Loterie Nationale du 18 septembre 2021 : résultats

18/09/2021 à 15h20 CEST

Vous pouvez maintenant vérifier la combinaison gagnante du tirage de la loterie nationale.

Les premier prix du Tirage de la loterie nationale du 18 septembre 2021 a été pour le nombre 30602. Ce prix a été acheté à Puente San Miguel (Cantabrie), Vila-Real (Castellon), Online et El Albujon (Murcie).

Les deuxième prix a correspondu au nombre 71946, acquis à Las Palmas Gc (Las Palmas), Baeza (Jaen), Barcelone et Playa Blanca (Las Palmas).

De plus, le remboursement ira aux numéros se terminant par 2, 5 ou 7.

Tableau complet des prix :

CatégoriesPrix 260 000,00 € au dixième 312 024,00 € au dixième 76,00 € au dixième

Comment jouez-vous à la loterie nationale ?

Il s’agit d’une tombola organisée par State Lotteries and Betting qui a lieu périodiquement les jeudis et samedis et qui propose également des tombolas spéciales le samedi et d’autres tirages extraordinaires à des dates désignées.

Il se compose d’un numéro à cinq chiffres par billet qui doit correspondre aux numéros tirés chiffre par chiffre des différents lots. De plus, trois chiffres sont inclus qui représentent les retraits formés par le dernier chiffre d’un prix et deux retraits. Chaque ticket est divisé en 10 fractions appelées « décimos & rdquor; c’est ce qui s’acquiert pour jouer à la Loterie Nationale. Les dixièmes ne feront référence qu’à un seul tirage et consisteront, en plus du numéro avec lequel il est joué, en une série et une fraction qui sont utilisées pour donner un plus grand prix lors de tirages extraordinaires.

Calendrier des tirages de la loterie nationale

La Loterie Nationale a lieu régulièrement les jeudis à 21h00 et les samedis à 13h20 chaque semaine. De plus, il propose des tirages spéciaux le samedi et des tirages extraordinaires à certaines dates avec des heures précises.

Noter: El Diario Sport n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans les informations contenues dans cet article. La seule source d’information valable pour les tirages est le site Web officiel de l’organisateur du tirage, State Lotteries and Betting.