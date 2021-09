Le drame concernant la saga hôte de Jeopardy! continue de se jouer. Après avoir nommé Mike Richards comme remplaçant à temps plein d’Alex Trebek dans le programme de quiz, la série a dû faire marche arrière après que des commentaires problématiques de son passé aient refait surface. Depuis lors, il y a eu des rumeurs selon lesquelles ce drame pourrait passer au niveau supérieur, car Richards se prépare peut-être à une bataille juridique.

Matt Belloni, l’ancien rédacteur en chef de The Hollywood Reporter, a écrit dans son bulletin What I’m Hearing que Richards avait engagé l’avocat Bryan Freedman après avoir été licencié de la série. Selon Belloni, Freedman « blâme déjà » Sony pour la façon dont la situation a été gérée. En conséquence, la conversation s’est maintenant tournée vers la façon dont Sony peut gérer cette affaire avec Richards. Sony aurait trois options sur la table en ce qui concerne l’ancien producteur – lui verser un règlement, le garder au sein de la famille Sony d’une manière ou d’une autre, ou le couper complètement et risquer qu’il poursuive l’entreprise. L’ancien rédacteur en chef de THR a contacté Sony et Freedman, mais ils ont tous deux refusé de commenter. Maintenant, cette nouvelle doit être prise avec des pincettes car ni Richards ni personne du Jeopardy ! équipe a confirmé ces derniers développements.

Bien sûr, danger ! les fans savent que Richards a été licencié de son rôle de producteur à la fois du quiz et de Wheel of Fortune. Son licenciement est intervenu peu de temps après qu’il a quitté le poste d’hôte. Sony aurait informé le personnel des changements le 31 août. Variety a reçu une copie du mémo que la société a envoyé au personnel, qui disait : “Je vous écris pour vous informer que Mike ne sera plus EP de Wheel and Jeopardy ! En vigueur immédiatement. Nous espérions que lorsque Mike a quitté son poste d’hôte chez Jeopardy !, cela aurait minimisé les perturbations et les difficultés internes que nous avons tous connues ces dernières semaines. Cela ne s’est clairement pas produit. “

“Michael Davies d’Embassy Row a accepté d’aider à la production à titre provisoire jusqu’à nouvel ordre. Michael et moi travaillerons avec vous tous dans les semaines à venir pour nous assurer que la production reste dans les délais et que nous ne manquons pas un battement alors que nous en route pour la nouvelle saison”, poursuit le mémo. “Je sais que cela a été une période difficile pour toute l’équipe, et je tiens à vous remercier tous pour votre coopération et votre professionnalisme au cours de ces dernières semaines.” À la lumière du limogeage de Richards, Mayim Bialik a été nommé Jeopardy temporaire! invité. Un remplaçant officiel à temps plein n’a pas encore été nommé.