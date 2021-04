Tirer parti de SVAMITVA – Enquête sur les villages et cartographie avec la technologie improvisée dans les zones villageoises

Le projet Svamitva peut libérer le potentiel des terres dans les zones habitées des villages.

Par Deepak Sanan et Prerna Prabhakar

Les parties traditionnellement habitées de l’Inde rurale sont restées largement inexplorées – à l’exception de l’Odisha et du Karnataka, dans une certaine mesure – depuis l’époque coloniale. Lorsque la domination britannique de l’Inde a été établie, la terre était la source de revenus la plus importante dans une économie à prédominance agricole. Seules les terres considérées comme productives d’un point de vue agricole peuvent supporter le prélèvement d’une taxe. Par conséquent, des registres fonciers ont été créés pour identifier ceux qui devraient payer des revenus fonciers et en fixer le montant en fonction de la productivité de la propriété foncière. Les zones consacrées à l’habitation étaient manifestement improductives et ne valaient pas l’effort impliqué dans l’arpentage, la création et la tenue d’un dossier. Par conséquent, pour presque tous les États indiens / UT, les terres habitées dans les zones rurales n’ont pas de registre décrivant les divers aspects de la propriété foncière. (La situation est similaire pour les terres habitées dans les zones urbaines – selon N-LRSI 2020, seuls 8 États indiens / UT ont des registres fonciers urbains séparés et seulement 6 États conservent des registres fonciers urbains sous la forme de registres d’impôts fonciers municipaux.) L’état en ce qui concerne les registres de propriété des zones habitées est ironique, car ces zones ont tendance à avoir le plus de valeur et une intensité de transaction élevée, et ont donc besoin de registres de propriété précis et à jour pour que les marchés fonciers prospèrent.

Le 24 avril 2020, le Centre a lancé un programme du secteur central «SVAMITVA – Enquête sur les villages et cartographie avec la technologie improvisée dans les zones villageoises». Le programme vise à arpenter les parcelles de terrain non cartographiées dans les zones rurales habitées à l’aide de la technologie des drones. L’idée en est dérivée d’un projet pilote entrepris dans le Maharashtra avec l’aide du Survey of India, pour utiliser des drones pour inspecter rapidement les zones villageoises habitées (appelées gaonthan dans le Maharashtra) et préparer des registres de propriété analogues à ceux utilisés dans les zones urbaines de l’État. .

L’objectif ultime de Svamita est double: l’un est de fournir des registres de propriété aux ménages ruraux afin que leurs maisons puissent acquérir une valeur supplémentaire en tant qu’actifs pouvant être utilisés dans des transactions et utilisés comme garantie pour obtenir un crédit institutionnel. Faciliter la monétisation des terres revêt une grande importance à la suite de la détresse économique causée par la pandémie de coronavirus en cours. L’autre consiste à augmenter les ressources fiscales disponibles pour les collectivités locales rurales en améliorant l’assiette qui contribue aux recettes fiscales.

La conception du système soulève certaines préoccupations qui devraient être abordées pour garantir que les avantages souhaités se concrétisent. L’une des préoccupations concerne la mise à jour régulière des enregistrements créés – pour refléter le changement de propriétaire, etc. Les directives du système stipulent que la base de données SIG sera remise au service des recettes de l’État pour une maintenance future. Il serait encore plus approprié que le dossier soit créé sous les auspices du gardien actuel des registres fonciers (presque universellement le ministère du Revenu) dans le cadre du mandat de ce ministère. Cela garantira à la fois l’appropriation du processus par le service compétent et l’intégration du nouveau registre dans les systèmes existants de registres fonciers. À cette fin, il est important que les États / UT apportent les modifications nécessaires aux lois foncières et renforcent les liens interministériels.

Étant donné qu’il existe une autonomie considérable dans la manière dont les États choisiront de mettre en œuvre ce programme, il est important d’évaluer la performance du système sur les résultats souhaités. À cet égard, il est essentiel de concevoir un système de suivi approprié. En fin de compte, son succès se mesurera à la mesure dans laquelle un dossier de propriété complet et précis a été créé avec un système pour le mettre à jour en temps réel, la disponibilité des données de manière transparente, la facilité d’intégration avec les registres de l’impôt foncier tenus par les de propriété formelle conduisant à un accès accru au crédit formel, etc. Les États devront saisir ces détails.

Favoriser un esprit de concurrence saine entre les États peut accélérer les progrès dans le cadre du programme. Pour cela, un système crédible de vérification des réalisations et des états de classement peut être prometteur. Le NCAER Land Records and Services Index (N-LRSI), qui entreprend une évaluation comparative et un classement des États indiens / UT en ce qui concerne la numérisation et la qualité des registres fonciers, offre des leçons précieuses à cet égard. Un index similaire sur Svamitva devrait être conçu pour classer les progrès.

Le projet Svamitva peut libérer le potentiel des terres dans les zones habitées des villages. Le programme peut également contribuer à limiter les futurs litiges immobiliers. Cependant, il peut également se terminer comme un exercice sur papier sans valeur durable à moins que des efforts concertés ne soient faits pour s’assurer qu’il est intégré dans le gardien traditionnel des registres fonciers ruraux.

Sanan est l’ancien secrétaire en chef supplémentaire, Himachal Pradesh, et conseiller principal, NCAER, et Prabhakar est membre associé, NCAER. Les opinions sont personnelles

