Tirer parti de votre unicité pour développer votre marque personnelle

Une forme ancienne de parentalité consistait à apprendre à l’enfant à être vu et non entendu. Bien que cette philosophie soit progressivement abandonnée avec les nouvelles générations de parents et les progrès technologiques, les effets et les croyances ont toujours un impact sur les gens d’aujourd’hui. Les jeunes adultes et les Millenials ont peur d’exprimer leurs opinions ou de montrer leur talent. Peur de se vendre parce qu’ils seraient perçus comme « narcissiques » par la famille et les amis.

Ce manque d’effort n’est pas causé par un manque d’ambition, mais plutôt par une peur de la critique.

Je serai le premier à admettre que faire les pas vers la notoriété et le succès est intimidant, mais je dirai également que c’est nécessaire si l’on veut un jour vivre sa vie pour soi, et encore moins selon ses propres termes.

Vous devez couper la pensée des opinions et vous concentrer sur vous-même. Commencez à vous concentrer sur vos propres objectifs et votre vision. Pourquoi pensez-vous que mon podcast s’appelle Chase the Vision with Isaac Mashman ?

Je ne dis pas que vous devez être le prochain Dwayne Johnson ou Warren Buffett ou avoir le désir de l’être, mais quel que soit le rêve ou le domaine, vous devriez toujours vous considérer comme la personne de référence qui est fière de son passions. Qui n’a pas peur de parler de son entreprise à un inconnu au lieu de son 9 à 5. A propos de leur nouvel album, et non de leur deuxième job.

Il y a plus de 3 milliards de personnes sur les réseaux sociaux en 2020, et les estimations poussent à 4 milliards d’ici 2025. C’est beaucoup de personnes, et vous n’en êtes qu’une. Ne vous laissez pas décourager par cela, mais je voulais inclure cette statistique pour souligner l’importance de se démarquer. Vous avez beaucoup de bruit à percer. Beaucoup d’attention pour se battre et vous le pouvez. C’est ce que j’ai travaillé à faire, et c’est la raison même pour laquelle vous lisez ceci aujourd’hui. J’ai rompu jusqu’à toi.

Il y a trois ans, lorsque j’ai commencé à créer ma marque personnelle, la seule chose qui est apparue était des Mashmans aléatoires sur Ancestry.com, avec lesquels je n’étais même pas lié. Je me suis construit depuis lors, où j’ai une présence renforcée à la fois en ligne et hors ligne avec les gens qui m’entourent. Maintenant, il y a un niveau de confiance qui vient de mon nom. C’est littéralement mon CV, pas un morceau de papier.

Je l’ai fait de telle manière que je fais consciemment tout ce qui est en mon pouvoir pour m’éloigner des stéréotypes en ligne, tout en mettant en valeur ma personnalité. Je suis le seul Isaac Mashman tout comme vous êtes le SEUL VOUS. Je peux être abrasif parfois. Je bois une tonne de café. J’aime la musique underground. Je suis plein d’énergie devant la caméra. Je lui dis comment c’est. J’ai un sens de l’humour particulier.

Qui vous êtes est votre meilleur atout et il est temps que vous commenciez à être fier de votre unicité.

Tout le monde veut parler de stratégies spécifiques et de « marketing de niche » et oui, c’est important, mais dans le processus, la plupart oublient de vous dire que votre état d’esprit passe avant tout. Vous ne pouvez pas parler de stratégies si vous ne pouvez pas parler à votre ami de ce que vous faites dans les coulisses.

Si vous pouvez mettre en valeur votre personnalité tout en mettant en valeur votre expertise (ou votre talent) simultanément, vous serez sur la bonne voie pour avoir une marque personnelle forte. Une suite de personnes qui vous suivent pour qui vous êtes, et pas seulement pour ce que vous pouvez leur offrir. Imaginez avoir une suite de personnes qui ne vous suivent que pour vos compétences spécifiques dans un domaine. Et si ce domaine devenait obsolète et vos compétences rendues inutiles sur le marché ? Pensez-vous vraiment que tout le monde sera toujours très attentif à vous ? Maintenant, si vous vous êtes fait un nom et que vous avez presque un « culte », ces gens vous suivront pour toujours.

Votre personnalité donne aux autres plus de couches pour se connecter avec vous. Vous aimez la plage ? Avez-vous des enfants? Buvez-vous une tonne de café? Avez-vous une façon particulière de parler ? Êtes-vous maladroit et amusant?

Vous trouvez un terrain d’entente en dehors des affaires et du travail, affichant des traits qui peuvent être appréciés par les autres.

Les personnes les plus connues de notre époque sont connues pour ce qu’elles sont, pas pour ce qu’elles font.

C’est pourquoi leurs noms ont du poids. Michael Jordan ne pourrait jamais faire faillite car il pouvait signer une boîte de mouchoirs et la vendre 30 000 $ sur eBay.

Jeff Bezos pourrait obtenir un prêt d’un million de dollars simplement parce qu’il est Jeff Bezos.

Ariana Grande devient automatiquement platine parce qu’elle est Ariana Grande.

Disons que vous traversez le bruit vous-même. Quels sont les bénéfices?

Voici quelques exemples généraux :

– Plus de visibilité signifie que vous avez la possibilité de vendre plus de personnes sur vos produits ou services.

– La crédibilité que vous avez bâtie facilite la vente. C’est le levier de l’équité sociale.

– Vous augmentez la qualité des personnes qui souhaitent être associées à vous.

– Plus d’opportunités s’offriront à vous simplement pour être vous. Vous êtes en demande.

– Les gens voudront être autour de vous (ce n’est pas toujours une bonne chose).

En fonction de vos aspirations personnelles, la liste est beaucoup plus longue et peut être plus précise. Quoi qu’il en soit, les avantages sont grands.

Alors je dois demander, vous démarquez-vous ou êtes-vous oublié ?

Auteur : Isaac Mashman

Auteur : Isaac Mashman