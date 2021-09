Tirer parti des influenceurs TikTok pour commercialiser des startups crypto: Comment jouer avec le feu et gagner

Les récentes annonces de TikTok ont ​​fait les gros titres du secteur financier : la plateforme pénalise désormais ses membres pour avoir partagé du contenu promotionnel sur les actifs financiers et les crypto-monnaies. En lisant cette nouvelle en tant que fondateur d’une startup de crypto, vous pourriez vous retrouver dos au mur lorsqu’il s’agit d’utiliser le marketing d’influence à votre avantage.

Mais ne paniquez pas tout de suite. Ce n’est pas de la sorcellerie de mener une campagne de marketing d’influence tout en respectant les nouvelles directives de la plate-forme de vidéos courtes la plus populaire au monde.

Regardons comment les startups crypto peuvent continuer à travailler avec des influenceurs sur TikTok et quel type de collaborations de créateurs de contenu sont les plus adaptés à l’industrie en ce moment.

Pourquoi TikTok a décidé de changer ses directives communautaires

Jusqu’à récemment, il était assez courant que des représentants commerciaux louches contactent des créateurs de contenu sur TikTok, leur offrant de grosses sommes pour promouvoir leur crypto-monnaie.

En conséquence, l’équipe de TikTok a décidé d’interdire la publicité directe des transactions cryptographiques et financières sur la plateforme. Après tout, TikTok est apprécié pour son contenu indépendant et organique ainsi que pour sa jeune base d’utilisateurs. TikTok ne peut pas se permettre de transformer sa plate-forme en un terrain fertile pour les escroqueries sur les services financiers.

En conséquence, de nombreuses startups crypto peuvent se sentir perdues en matière de marketing sur TikTok. Si vous dirigez une entreprise légitime, les nouvelles règles TikTok contre les services financiers ne devraient pas être une source de préoccupation. Au lieu de cela, ils offrent une opportunité. Après tout, le marketing d’influence TikTok atteint des taux de réussite bien plus élevés lorsqu’il s’aligne sur les préférences de contenu des utilisateurs : authentique, éducatif et organique.

Les véritables collaborations sont la règle d’or

Le marketing d’influence sur TikTok est devenu une mine d’or. De nombreuses entreprises indépendantes de l’industrie de la beauté et de la mode se sont transformées en entreprises riches en mettant leur destin dans les micro-influenceurs. Cependant, ce potentiel n’appartient pas uniquement à ces industries, c’est pourquoi de plus en plus de marques technologiques et de sociétés de services financiers investissent dans des campagnes d’influence TikTok.

Quel que soit le secteur, lors de la recherche d’influenceurs, il est indispensable de s’assurer que les créateurs de marque et de contenu correspondent bien. Malheureusement, il y a beaucoup trop de consommateurs qui ne s’intéressent qu’à une chose : l’argent rapide. C’est pourquoi les startups crypto et fintech doivent procéder à un examen approfondi de leurs influenceurs engagés et identifier :

Quelle est l’audience de l’influenceur ? Ce public vous concerne-t-il ? Quelle industrie de niche est importante pour l’influenceur, et comment mes produits ont-ils un impact sur cette industrie ? L’influenceur sera-t-il suffisamment informé et désireux de partager du contenu éducatif ?

Gardez à l’esprit que seuls les influenceurs qui ont le pouvoir de parler de votre produit peuvent devenir d’authentiques ambassadeurs de la marque. Ainsi, en les invitant à découvrir votre entreprise, en leur offrant un essai ou un accès complet aux produits de votre entreprise, vous leur donnez la chance de devenir des fans avertis sans avoir à leur débourser des sommes énormes.

Focus sur les contenus pédagogiques et à valeur ajoutée

La génération Z et les Millennials comprennent beaucoup mieux la crypto et sont plus ouverts à imaginer un monde de crypto-monnaies que les générations plus âgées. Mais leur savoir-faire est une épée à double tranchant. D’une part, ils souhaitent discuter des services financiers, découvrir le potentiel des actifs et comment l’acquisition de crypto pourrait avoir un impact sur le monde.

D’autre part, les deux générations sont également très désireuses de remettre en question l’ensemble de l’industrie ainsi que les motivations des entreprises individuelles, il est donc essentiel d’être éthique et transparent lors de leur recrutement en tant que collaborateurs.

Même sans les dernières restrictions TikTok, les startups doivent savoir que le contenu trop promotionnel sur TikTok fonctionne mal. Au lieu de cela, le contenu qui est principalement éducatif, divertissant et utile peut se propager rapidement parmi les utilisateurs.

La principale raison pour laquelle TikTok réglemente les promotions payantes en ce qui concerne les services financiers est que trop d’entreprises se concentraient sur le pompage de crypto-monnaies sans aucun contexte derrière leur projet. C’est un énorme drapeau rouge dans le livre de TikTok.

La pièce manquante du puzzle permet aux influenceurs de partager leurs opinions honnêtes sur votre projet sans les pomper aveuglément vers leur public. Prenons par exemple Virtualbacon – l’un des créateurs de TikTok les plus réussis dans le domaine de la cryptographie. Au lieu de promouvoir une devise spécifique ou de convaincre son public d’acheter auprès d’une entreprise, Virtualbacon partage des nouvelles, des mises à jour et des opinions personnelles liées à l’industrie.

En fournissant un contexte derrière les actifs dont il parle, Virtualbacon peut respecter les règles de TikTok tout en discutant des services financiers. Maintenant, s’il devait pomper crypto-monnaie après crypto-monnaie sans aucune valeur ajoutée, il est sûr de dire que TikTok ferait quelque chose à ce sujet.

Se concentrer sur les relations avec les influenceurs à travers les valeurs

Pour éviter de passer pour une entreprise qui se concentre uniquement sur le pompage d’une crypto-monnaie, vous devez vous concentrer sur l’association avec des influenceurs qui partagent vos valeurs en tant qu’entreprise et ont un réel besoin de votre produit. De cette façon, votre collaboration peut aller plus loin que simplement dire aux gens d’acheter votre crypto-monnaie. Au lieu de cela, vous vous trouverez un ambassadeur qui peut expliquer pourquoi cette crypto-monnaie spécifique mérite d’investir.

Imaginons une plate-forme de streaming musical décentralisée qui souhaite accroître la notoriété et le plaidoyer de la marque. La startup peut parler, par exemple, avec des créateurs de contenu qui produisent de la musique et leur expliquer pourquoi leur plate-forme pourrait être une meilleure alternative à quelque chose comme Spotify ou Apple Music.

Naturellement, en approchant des créateurs de contenu qui partagent les mêmes valeurs que votre entreprise, vous pourrez intégrer certains créateurs intéressés à travailler avec vous. Vous voudrez que ces créateurs utilisent la plate-forme et y publient une partie de leur musique pour profiter pleinement de l’expérience.

Une fois que cela est fait, et que vous avez réussi à recruter et à éduquer certains créateurs sur votre plate-forme, demandez-leur de créer du contenu pour montrer à leur public pourquoi vous êtes le service de diffusion de musique décentralisé par excellence.

À ce stade, l’influenceur peut parler de votre entreprise à un niveau plus profond. Plutôt que de simplement dire à leur public d’acheter votre crypto-monnaie, ils sont en mesure d’expliquer pourquoi cette crypto-monnaie mérite d’être achetée en premier lieu, car ils ont une expérience pratique de la plate-forme.

Conformément à la nouvelle politique de TikTok, les promotions sur les pièces cryptées sont exclues de la discussion. La voie à suivre est de pousser la collaboration organique : un créateur de contenu qui correspond à vos valeurs et à l’image de votre entreprise sera beaucoup plus précieux pour votre entreprise et deviendra un ambassadeur de vos produits sans préavis explicite.

Ainsi, les startups de la carte as dans la scène des influenceurs crypto devraient miser leur marketing sur son contenu organique. Des vidéos perspicaces, des articles passionnants sur les derniers développements du secteur financier, des articles professionnels et des connaissances d’experts destinés à un public jeune, éclairé mais ludique sont essentiels. Si vous suivez ces règles simples, rien ne s’opposera à une campagne marketing réussie – un effort qui vaut entièrement le risque d’investissement.

Message d’invité par Kyle Dulay de Collabstr

Kyle Dulay est le co-fondateur de Collabstr, un marché ouvert pour les influenceurs TikTok, Instagram et YouTube. Il crée depuis trois ans des outils logiciels pour l’économie des créateurs. Dans ses temps libres, il crée du contenu sur l’investissement et l’entrepreneuriat.

