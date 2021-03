Tirer sur un rocher le jour du crâne et des os appelle à plus de contrôle des armes à feu ⋆ .

par Ethan Huff, Natural News:

Une autre fusillade de masse est signalée à Boulder, au Colorado, où un Syrien du nom d’Ahmad Al Aliwi Alissa aurait tiré et tué 10 personnes dans une épicerie King Soopers.

L’homme de 21 ans, qui a l’air plus proche d’environ 50 ans, fait face à 10 chefs d’accusation de meurtre au premier degré après avoir prétendument pulvérisé l’endroit avec des balles alors que certains acheteurs recevaient des vaccins contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19).

Le gouverneur Jared Polis, qui a maintenu le Colorado en lock-out pendant de nombreux mois, a publié une déclaration condamnant Alissa et promettant de «tenir le malfaiteur responsable dans toute la mesure de la loi de ses actes».

Se déroulant le 22 mars ou le 22 mars, également connu sous le nom de Skull and Bones Day, la fusillade de masse présumée est la deuxième en un peu plus de la semaine, à la suite d’une autre fusillade de masse présumée dans la région d’Atlanta qui aurait fait huit morts.

La page Facebook maintenant supprimée d’Alissa contenait des articles sur l’islam ainsi que des plaintes concernant «l’islamophobie» et le fait d’être victime d’intimidation au lycée. Il a également parlé des prières musulmanes et des fêtes religieuses ainsi que des craintes d’Alissa d’être sous surveillance.

«Ouais, si ces islamophobes racistes arrêtaient de pirater mon téléphone personnel et me permettaient de mener une vie normale, je pourrais probablement le faire», lit-on dans une entrée de juillet 2019 qui aurait été publiée par Alissa. La page a également révélé qu’Alissa était «née en Syrie en 1999 et arrivée aux États-Unis en 2002».

À la suite du massacre de la mosquée de 2019 qui a été signalé à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Alissa a publié un message condamnant les personnes qui désapprouvent l’islam.

«Les musulmans de la mosquée #christchurch n’ont pas été les victimes d’un seul tireur», lit-on dans le message. «Ils ont été les victimes de toute l’industrie de l’islamophobie qui les a vilipendés.»

Le frère d’Alissa a déclaré aux journalistes que le suspect souffrait de maladie mentale

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) prétend commodément avoir déjà connu l’identité d’Alissa parce qu’il est lié à une autre personne actuellement sous enquête par l’agence. Qui est cette personne et pourquoi elle fait l’objet d’une enquête du FBI n’a pas été révélée publiquement.

Alissa aurait acheté un pistolet Ruger AR-556 le 16 mars, un peu moins d’une semaine avant la fusillade. Il a reçu une balle dans la jambe pendant la mêlée et est hospitalisé dans un état stable.

« Pourquoi est-ce arrivé? » a demandé le procureur du comté de Boulder, Michael Dougherty, lors d’un briefing sur la fusillade. «Nous n’avons pas encore la réponse à cela, et l’enquête en est à ses tout débuts.»

Selon le frère aîné d’Alissa, Alissa est mentalement malade.

«Quand il déjeunait avec ma sœur dans un restaurant, il a dit:« Les gens sont sur le parking, ils me cherchent », a déclaré l’homme de 34 ans au Daily Beast.

«Elle est sortie et il n’y avait personne. Nous ne savions pas ce qui se passait dans sa tête.

Le frère aîné d’Alissa a en outre décrit le suspect comme ayant été «très antisocial» au lycée et s’inquiétait constamment qu’il soit «poursuivi» ou que quelqu’un «soit derrière lui» ou «le cherche».

En 2017, Alissa a été arrêtée pour avoir «armé à froid» un camarade de classe à l’école, ce qui a laissé le camarade de classe avec des ecchymoses, une enflure et des coupures à la tête. L’incident aurait eu lieu parce que la victime «s’était moqué de [Alissa] et l’a appelé des noms raciaux des semaines plus tôt.

Alissa a été arrêtée une deuxième fois en 2018 pour méfait criminel, bien que les détails de cette affaire, y compris son issue, ne soient pas immédiatement disponibles.

