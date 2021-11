DASH est la crypto-monnaie native de Dash (Digital Cash), un projet de blockchain open source dont le code est copié à partir de Litecoin, qui à son tour a été copié à partir de Bitcoin. Principalement utilisé pour les paiements quotidiens simples, Dash a été conçu pour être un système de paiement électronique plus rentable et efficace que son parent, Bitcoin.

Dash a été développé par le développeur de logiciels américain Evan Duffield sous le nom de darkcoin (également connu sous le nom de XCoin) en janvier 2014. Il était initialement axé sur la préservation de la confidentialité des transactions financières, mais après s’être rebaptisé Dash en 2015, le projet s’est concentré sur la facilité. d’utilisation dans le commerce en ligne. Il est devenu un partenaire de paiement avec plus de 10 000 détaillants et commerçants en ligne, et a déployé plus de 250 guichets automatiques compatibles Dash dans les Amériques et en Europe.

Prix ​​du tiret

Dash est un actif inflationniste avec un plafond d’approvisionnement de 18,9 millions de jetons. Le taux de récompenses Dash pour l’exploitation minière diminue au fil du temps à un taux de 7% chaque année. Le dernier bloc devrait être exploité vers l’année 2254.

L’historique des prix de Dash suit un modèle similaire à celui de Bitcoin en raison de la forte corrélation entre les deux projets. Mais il y a des différences. Début mars 2017, le prix de dash a doublé en une seule semaine, atteignant un sommet de près de 60 $.

Bien que certains des premiers adeptes du projet sur le forum Bitcoin pensaient que la montée rapide du tableau de bord était liée à une arnaque, l’augmentation était plus probablement due à la rareté du tableau de bord sur les échanges. Il a été estimé que seulement 41 500 tirets étaient disponibles pour la négociation sur les principales bourses cette semaine-là et l’illiquidité du marché des tirets était la véritable raison de la poussée commerciale.

Dash a atteint son plus haut niveau historique en décembre 2017 de 1 642,22 $. Le plus bas historique de 0,2139 $ de la crypto-monnaie a été enregistré en février 2014, peu de temps après le lancement de la pièce.

Comment fonctionne Dash ?

Dash a été décrit comme un réseau blockchain à deux niveaux qui utilise à la fois des mineurs et des masternodes. Comme Bitcoin, le réseau Dash atteint un consensus grâce à un algorithme d’extraction de preuve de travail, mais il utilise également un algorithme X11 qui exécute 11 fonctions de hachage différentes via un masternode. La couche masternode agit comme un mélangeur de transactions et sert de mécanisme de vote pour la gouvernance en chaîne de Dash.

Les masternodes sont des serveurs gérés par des utilisateurs qui bloquent 1 000 DASH ou plus. Ils détiennent des copies complètes de la blockchain et permettent des fonctionnalités avancées sur le réseau Dash, y compris InstantSend et PrivateSend, en échange d’une part des récompenses de bloc. Environ 45% de toutes les récompenses du bloc Dash sont partagées proportionnellement entre tous les opérateurs de masternode.

Le minage de PoW sur le réseau Dash fonctionne de la même manière que sur Bitcoin, mais il n’attribue que 45% des récompenses de bloc au mineur. Une fois qu’un bloc est extrait, 45% des récompenses sont distribuées aux hôtes masternode et les 10% restants sont alloués au système de budgétisation décentralisé de Dash. L’allocation de 10 % détenue dans le système de budgétisation peut être utilisée à toute fin votée par les détenteurs de DASH à l’aide du système de gouvernance Dash.

Événements clés et gestion

Dash a été développé par Duffield comme une alternative plus rapide et plus axée sur la confidentialité à Bitcoin. Le projet a initialement été lancé sous le nom de XCoin, mais Duffield a renommé le nom en Darkcoin deux semaines plus tard. Le livre blanc Darkcoin a été co-écrit par Duffield et Kyle Hagan, mais Hagan n’a pas continué à travailler sur le projet en raison de problèmes personnels avec Duffield.

En 2015, Dash a rebaptisé son nom actuel après « Cash numérique » pour souligner son utilité dans le commerce en ligne. Le groupe central Dash. est l’organisation qui maintient le réseau Dash. Ryan Taylor est intervenu en tant que PDG de l’organisation en 2017 à la suite du départ prévu de Duffield du projet. Taylor est toujours PDG.