Tireur basé sur le rythme BPM: Bullets Per Minute arrive sur consoles en octobre

Playtonic Friends a annoncé que BPM : balles par minute, le premier titre de son nouveau label d’édition, arrive sur PS4 et Xbox One.

Développé par Awe Interactive et initialement sorti en septembre dernier sur PC, le jeu est décrit comme un jeu de tir rapide et frénétique basé sur le rythme avec une action basée sur les donjons. Dans le jeu, un seul mouvement, un tir, un saut et une esquive seront exécutés au rythme d’une bande-son rock.

Avec le jeu, les joueurs sur console pourront jouer au contenu supplémentaire qui a été déployé pour la version PC, y compris cinq nouveaux personnages, trois nouvelles armes, un tout nouveau chapitre avec ses propres ennemis uniques, deux nouvelles difficultés et un mélange de nouveaux objets , des réalisations et des ajustements assortis.

Voici une liste des fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre avec la version console :

Jouable jusqu’à 4k à 60 ips sur PS5 et Xbox Series X/S Tirez, sautez et esquivez au rythme tout en combattant des hordes d’ennemis. Combattez des boss puissants dans des combats de boss difficiles qui vous pousseront à bout. Explorez des donjons générés aléatoirement. Choisissez parmi 10 personnages différents avec des forces et des faiblesses uniques. Maniez un puissant arsenal d’armes, toutes avec un comportement différent pour tirer et recharger au rythme de la bande-son. Combattez un large éventail d’ennemis, chacun avec des comportements rythmiques uniques. Soyez maîtrisé et tirez des roquettes de fusil de chasse tout en volant dans les airs. Utilisez des capacités qui modifient radicalement votre façon de jouer, de la téléportation aux boulons gelés. Équipez plus de 60 objets qui améliorent votre personnage de manière unique et intéressante. Découvrez une bande originale d’opéra rock épique. Modes de défi pour un gameplay supplémentaire.

BPM : Bullets Per Minute débarque sur consoles le 5 octobre.