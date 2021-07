Tirez le meilleur parti de votre mobile Android sur Windows avec cette application | La technologie

Bien que jusqu’à présent il était exclusif à Linux, l’outil KDE Connect est officiellement arrivé sur Windows et son utilisation est très simple et ne prendra que quelques minutes.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, KDE Connect est un outil gratuit qui, jusqu’à présent, permettait de synchroniser rapidement et efficacement les ordinateurs Linux avec les smartphones Android. Et en raison de sa popularité, une grande partie des utilisateurs a demandé une mise à jour pour les nouveaux systèmes d’exploitation.

Windows et macOS devaient donc être les étapes naturelles de l’outil de synchronisation, et ils l’ont fait. Seul le système d’exploitation de Microsoft a atteint la deuxième place, car sur Mac, les développeurs continuent de travailler.

Mais, comme je l’ai dit, Windows 10 est déjà arrivé officiellement, étant disponible dans le même Microsoft Store, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous.

Lier votre ordinateur Windows à votre téléphone Android est vraiment simple avec KDE Connect, car il vous suffit de télécharger l’application sur votre ordinateur via le magasin et sur votre téléphone via Google Play et effectuez quelques étapes.

La première consiste à ouvrir l’application KDE Connect PC et donnez-lui un nom que vous pouvez reconnaître, et la deuxième étape consiste à ouvrir l’application sur votre Android et à cliquer sur votre appareil, comme on peut le voir sur les captures d’écran.

Une fois fait, les options et les possibilités offertes par l’application sont vraiment étendues :

Créez des presse-papiers partagés : copiez et collez entre vos appareils Parcourez les fichiers à distance Entrée à distance : utilisez l’écran de votre téléphone comme écran tactile de votre ordinateur Synchronisation des notifications : gérez vos notifications Android depuis le bureau Contrôlez la musique : mettez en pause ou coupez automatiquement tous les médias lorsque vous recevez un appel Partager URL/fichiers : transférez et partagez n’importe quelle URL Télécommande multimédia : utilisez votre téléphone comme télécommande pour les lecteurs multimédias Télécommandez les présentations : contrôlez les présentations (avec un pointeur) en utilisant uniquement le cryptage TLS de bout en bout Connexion WiFi Exécutez des commandes personnalisées sur bureau à distance Faire sonner votre téléphone en cas de perte Vous indique la batterie du téléphone et la force du signal sur le bureau

Bien qu’il existe déjà une application dans Windows 10, comme Your Phone (et d’autres avant) qui font certaines de ces choses, la richesse des options de KDE Connect permet aux utilisateurs qui recherchent quelque chose de plus d’avoir un outil complet et gratuit.

Quant à son arrivée sur Mac, elle semble imminente, il existe une version préliminaire mais pouvoir l’utiliser demande un peu plus d’efforts et de connaissances de la part des utilisateurs.