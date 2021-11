Tirez parti de la demande, pas de lui-même, baisse en Bitcoin

Bananarama a peut-être chanté un été cruel, mais novembre ne s’avère pas non plus être une grande secousse pour les investisseurs en crypto-monnaie. Il ne reste que six semaines en 2021 et l’indice des prix Bitcoin CoinDesk (XBX) a chuté de près de 20 % par rapport à un sommet historique atteint le 10 novembre.

Pourtant, il y a quelque chose d’intéressant dans une chose qui se passe actuellement sur les marchés : l’effet de levier. Ou, plutôt, la récente baisse de la demande.

Après la vente malheureuse de mai, la demande d’emprunt d’argent pour acheter de la crypto a également pris un coup. Les taux de financement des swaps perpétuels Bitcoin – c’est-à-dire le coût de la détention d’une position longue à effet de levier sur les marchés dérivés offshore les plus liquides – sont restés largement négatifs jusqu’à la fin juillet.

Alors que les prix ont commencé à tester le niveau de 40 000 $ fin juillet, les taux de financement ont commencé à augmenter et le marché des swaps perpétuels et des contrats à terme a augmenté. Le 22 août, l’intérêt ouvert combiné pour les contrats à terme sur Bitcoin sur BitMEX, Binance, Bybit, OKEx et Huobi a dépassé les 10,4 milliards de dollars, soit plus de 50 % de plus qu’il ne l’était 90 jours auparavant, juste après le krach de mai. Au cours de la même période, le prix au comptant du bitcoin a augmenté d’environ 30 %.

Après le pic du marché au comptant de 68 990,90 $ le 10 novembre (selon le XBX), les prix ont chuté et le taux de financement a plongé. L’intérêt ouvert n’a pas fait. Entre le 10 et le 18 novembre, l’intérêt ouvert global sur les swaps perp et les contrats à terme sur bitcoins est passé de 24,9 milliards de dollars à 22,8 milliards de dollars, selon Skew – environ 8 %, bien moins que la baisse des prix du marché au comptant au cours de la même période. Comparez cela à la baisse de septembre (une autre baisse d’environ 20 % du prix au comptant). À cette époque, les taux d’intérêt ouverts ont chuté de 33 % entre le sommet local du 6 septembre et le creux du 27 septembre.

Il se pourrait donc que la dernière baisse des prix du bitcoin ne soit pas due à un désendettement, mais plutôt à un manque de demande pour des positions longues à effet de levier.

« Le solde des bourses à terme diminue (moins de garanties) tandis que l’intérêt ouvert reste très élevé », a déclaré Ki Young Ju, PDG du fournisseur de données CryptoQuant, à CoinDesk. « Il n’y a pas de cascade de liquidations courtes pour l’instant. Je pense que le marché va probablement évoluer latéralement dans une large fourchette pour refroidir le marché à terme au cours des prochains jours. »

Les traders d’options semblent être d’accord : la volatilité implicite d’une semaine à la monnaie sur le marché des options bitcoin, à environ 73 %, est en train de chuter vers la volatilité réalisée à 10 jours en hausse de 70 %, a noté Genesis Global Trading dans un récent commentaire sur le marché. . C’est un signe que le marché n’attend rien d’extraordinaire – du moins pas selon les normes du marché de la cryptographie.

Certains voient des signaux haussiers sur le marché pour un effet de levier. « Une réduction de l’effet de levier adoucit la volatilité », a déclaré Marc LoPresti, directeur général de The Strategic Funds, lors de l’émission « First Mover » de CoinDesk TV le 18 novembre, au milieu d’une accalmie du marché. « C’est une bonne chose non seulement pour les institutions [investors] mais aussi pour les détaillants. Je pense que cette tendance se poursuivra à mesure que nous constatons une utilisation moindre de l’effet de levier… nous allons voir une hausse continue.

Pourtant, il n’a pas exactement chuté. C’est toujours là où nous étions il y a un mois et bien au-dessus de ce que nous avons vu au cours de l’été. Il s’agit d’une baisse assez ordonnée au cours des derniers jours.

Des taux plus bas peuvent inciter les taureaux de bitcoin à placer des paris à effet de levier sur un rallye, mais il existe toujours la menace d’un mouvement soudain des prix, entraînant une autre série de grandes liquidations.

Autrement dit, pour emprunter à Hemingway, une baisse du prix du bitcoin peut se produire progressivement, puis brutalement.