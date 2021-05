Tirez parti de la dérive du stock SENS avant qu’il ne se rétablisse sur FDA Nod

Senseonics (NYSEAMERICAIN:SENS) est une société de dispositifs médicaux à capitalisation boursière de 808 millions de dollars qui attend l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA). Jusqu’à ce que cela se produise, l’action SENS ressemble à une bonne affaire.

Senseonics cherche à obtenir l’approbation de son dernier produit de surveillance continue du glucose (CGM) implantable appelé Eversense XL. L’entreprise a déclaré que cela pourrait prendre jusqu’à l’automne. Le marché ne peut pas ou ne veut pas attendre. Le stock de SENS a dérivé vers le bas. Profitez de cette faiblesse pour construire votre position.

Comparaison avec DexCom

J’ai écrit sur ces développements le mois dernier dans mon article, “Senseonics va probablement monter sur la même trajectoire que DexCom.”

Depuis lors, l’action SENS est passée de 2,34 $ à 1,89 $, en baisse de 17,2%. Aussi intimidant que cela puisse paraître, cela permet aux investisseurs à long terme d’en profiter.

Ma thèse est que SENS stock suivra la même trajectoire que DexCom (NASDAQ:DXCM) a pris. Il s’agit d’une société CGM similaire, mais avec un chiffre d’affaires de 2,34 milliards de dollars. Il a un produit de surveillance basé sur le cloud qui exclut le besoin de lancers qui piquent la peau pour tester la glycémie.

DexCom a une capitalisation boursière de 34,7 milliards de dollars et négocie 14,8 fois les ventes et 158 ​​fois les bénéfices pour 2021. Au cours des 10 dernières années, l’action DXCM a augmenté de plus de 21 fois au cours des 10 dernières années. Cela comprend un gain de 4,4 fois au cours des 5 dernières années.

Ma thèse est que l’action SENS se rétablira une fois que la FDA autorisera Senseonics à vendre son appareil aux États-Unis. Les analystes pourront projeter les revenus et les bénéfices, de la même manière qu’ils le font pour l’action DXCM.

Investir dans l’action SENS nécessite une vision à long terme, peut-être jusqu’à 5 ans pour un investisseur de valeur patient à long terme.

Cependant, même si cela prend 5 ans et que le stock augmente 10 fois au cours de cette période, le rendement annuel moyen sera de 58,5% chaque année sur une base composée. C’est un excellent retour sur investissement pour la plupart des investisseurs. Mais vous pouvez voir que cela demande de la patience et une vision à long terme.

Cela oblige également l’investisseur à réduire le coût moyen à mesure que l’action SENS baisse.

Où cela laisse SENS Stock

Les analystes qui couvrent le titre ont tendance à être d’accord avec mon optimisme. Par exemple, TipRanks indique que 5 analystes couvrent déjà l’action SENS, offrant des objectifs sur 12 mois au cours des 3 derniers mois. Leur prix cible moyen est de 3,17 $. Cela représente un gain potentiel de 74% par rapport au prix actuel.

Yahoo! Finance rapporte que 4 analystes ont un objectif de cours moyen de 2,30 $. C’est 26% au-dessus du prix d’aujourd’hui. Cependant, Marketbeat indique que 6 analystes ont un objectif moyen de 1,69 $, soit 7% en dessous du prix actuel.

La fourchette de prix cibles des analystes va donc de 1,69 $ à 3,17 $. Le point médian du prix cible de ces sites d’agrégation d’analystes est de 2,39 $. Cela représente un gain potentiel de 31% pour les investisseurs au prix d’aujourd’hui.

Les prévisions de vente justifient la valorisation élevée

Un analyste de Seeking Alpha qualifie Senseonics de «l’une des histoires de croissance les plus convaincantes du marché». Il qualifie le stock SENS de «multi-ensacheuse potentielle». Il soutient que le marché donne aux investisseurs une «seconde chance» d’acheter des actions SENS.

Il pense que Senseonics va perturber le marché des CGM grâce à son partenariat avec la société basée en Suisse Soins du diabète Ascensia. Ascensia compte 10 millions de clients dans plus de 125 pays. Le partenariat 2020 avec Ascensia a conduit à une aide financière et à la perspective de dépenser 250 millions de dollars pour le compte de Senseonics au cours des prochaines années.

Mais tout le monde attend que la FDA agisse. Lors de la conférence téléphonique du 4 mars avec les analystes, le PDG a déclaré que la FDA allait commencer à examiner leur demande d’ici le 15 avril. Il a également déclaré qu’il s’attend à une approbation d’ici le troisième ou le quatrième trimestre.

C’est sur cette base que les analystes s’attendent à un chiffre d’affaires de 12,9 milliards de dollars cette année (contre 5 milliards de dollars l’an dernier). De plus, en 2022, ils prévoyaient 32,9 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 155% des ventes d’une année à l’autre. Il place également l’action SENS sur un multiple du prix à la vente (P / S) à terme de 24,6 fois. Mais c’est si les ventes continuent de doubler.

Bottom line: profitez de cette accalmie dans le stock SENS en faisant la moyenne à la baisse.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position sur aucun titre mentionné dans cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.