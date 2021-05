Tirez parti de la réaction excessive négative avec l’action VIAC

Géant du divertissement et des médias ViacomCBS (NASDAQ:VIAC) existe depuis de nombreuses années et a survécu aux changements majeurs de l’industrie. Pourtant, cela ressemblait à la fin du monde lorsque l’action VIAC a été abandonnée par les investisseurs en mars 2021.

Ne mâchons pas nos mots: la communauté des investisseurs est sujette à des réactions excessives. Un enthousiasme excessif peut conduire à des effondrements des cours des actions, tandis qu’un pessimisme excessif peut faire basculer les cours des actions trop loin à la baisse.

Il semble que cela se soit produit récemment avec le stock VIAC. Et comme le mouvement le plus récent était une correction profonde, les investisseurs à contre-courant devraient être prêts à bondir.

Lorsque le marché décide qu’il aime à nouveau ViacomCBS, le rallye du cours de l’action pourrait être puissant. Alors, analysons ce qui est arrivé à l’action cette année, en regardant vers où il pourrait se diriger ensuite.

Le stock VIAC en un coup d’œil

Tout semblait assez normal pour les actionnaires de VIAC au début de 2021 – ou du moins aussi «normal» que les choses peuvent l’être à la suite de la pandémie de Covid-19.

Le fait est que les gens consommaient des médias de divertissement et ViacomCBS semblait être en bonne forme en tant qu’entreprise.

Puis vint une montée en flèche du cours des actions aux proportions épiques. Avec le recul, il est juste de dire que le rallye était trop, trop rapide.

Après avoir commencé l’année à environ 36 $, l’action VIAC a catapulté jusqu’à un sommet de 52 semaines à 101,97 $, qui a été atteint le 22 mars.

C’était incroyable, mais pas durable. Ainsi, le titre a chuté à la fin mars et au cours des deux premières semaines d’avril.

À la fin du mois d’avril, l’action VIAC s’établissait légèrement au-dessus de 41 $. Une reprise à 60 $ n’est pas un objectif déraisonnable et devrait être réalisable si les taureaux peuvent appliquer une certaine pression d’achat avec des volumes de négociation élevés.

Dommage collatéral

Un observateur occasionnel pourrait penser que les actions de ViacomCBS ont chuté simplement parce qu’elles avaient trop augmenté au début de 2021.

Pourtant, l’histoire n’est pas aussi simple que cela. Le contributeur d’InvestorPlace, Robert Lakin, a donné quelques explications sur les raisons pour lesquelles les investisseurs ont abandonné l’action.

Tout d’abord, Lakin a cité la sursaturation de l’industrie du streaming. Pour le dire autrement, ViacomCBS fait face à la concurrence d’un certain nombre de fournisseurs de contenu en vogue qui se disputent l’attention des consommateurs.

Il y a certainement du vrai là-dedans. Pourtant, l’existence de la concurrence ne devrait pas, à elle seule, justifier une baisse aussi brutale et soudaine du cours de l’action VIAC.

Cependant, Lakin a également cité ViacomCBS pris dans les retombées des problèmes d’une société d’investissement privée Gestion du capital d’Archegos.

Apparemment, la vente des actions de ViacomCBS a été un dommage collatéral, car les paris sur actions à effet de levier d’Archegos ont entraîné des ventes forcées.

Comme l’explique Lakin, la baisse du cours des actions de VIAC et d’autres actions «a provoqué un appel de marge de l’un des principaux courtiers d’Archegos, ce qui a entraîné des appels similaires de liquidités auprès d’autres banques».

Localisation des luxations

Les investisseurs à contre-courant peuvent prendre sur eux de localiser et de capitaliser sur des opportunités comme celle-ci.

Après tout, la baisse du cours de l’action ViacomCBS n’était pas due à un scandale parmi les dirigeants de ViacomCBS, ni à un rapport selon lequel la société ne génère aucun revenu.

Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments, a résumé de manière concise la proposition de valeur qui peut survenir dans ce type de situation inhabituelle.

«Habituellement, ces dislocations où vous obtenez la vente forcée pour des raisons non fondamentales s’avèrent être de très bonnes opportunités d’achat», a soutenu Taylor.

L’analyste de Wolfe Research, John Janedis, a semblé faire écho à ce sentiment, affirmant que les actions de ViacomCBS sont désormais une opportunité d’achat.

C’est une juste évaluation. Ce n’est pas tous les jours que les investisseurs peuvent détenir des actions d’un géant des médias à un prix aussi réduit.

Et pendant que vous attendez que le cours de l’action remonte, vous pouvez percevoir des paiements en espèces car ViacomCBS offre un rendement de dividende annuel à terme de 2,34%.

Les plats à emporter

ViacomCBS a été pris dans une situation désagréable. Pourtant, il ne semble pas que l’entreprise elle-même était en fait en faute.

Les investisseurs devraient certainement le reconnaître. Mais ensuite, après une réaction excessive majeure, il faut parfois un certain temps avant que la communauté des investisseurs ne reprenne ses esprits.

En attendant, vous avez la possibilité d’acquérir des actions VIAC à un prix avantageux.

