Tirumala Tirupati darshan : le conseil d’administration du Temple publie des billets spéciaux pour janvier ; 4.6 lakh slots réservés

Des milliers de fidèles se sont connectés au site Web Tirumala Tirupati Devasthanam au milieu d’une énorme demande de billets de darshan.

Vendredi, le conseil a publié 460 000 billets en ligne pour janvier.

Immédiatement après la sortie des billets, le site Web a reçu 14 visites lakh. Cependant, le processus d’attribution s’est déroulé sans heurts, le devis complet des billets étant réservé en moins de 55 minutes, suggèrent les rapports. Le conseil d’administration a déjà confirmé sur son site officiel que le quota de darshan d’entrée spéciale pour janvier avait été complètement réservé.

Le conseil a publié 20 000 billets par jour pour le 1er janvier et du 13 au 22 janvier et 12 000 par jour du 2 au 12 janvier et du 23 au 31 janvier. D’autre part, il a publié 5 500 billets de service virtuels en ligne pour les 1, 2, 13 janvier, 22 et 26, qui ont tous été réservés en quelques minutes.

Le Tirumala Tirupati Devasthanam gouverne le sanctuaire de la colline du Seigneur Venkateswara à Tirumala. Il sortira également 155 000 billets pour les billets de Sarvadarshan pour janvier aujourd’hui.

Le conseil d’administration devrait également allouer Udayasthamana Arjitha Seva inutilisé pour collecter des fonds pour trois projets majeurs, notamment la construction d’un hôpital pour enfants super-spécialisé, selon des rapports.

Les billets seront disponibles en ligne et hors ligne. Chaque billet coûtera Rs 1 crore tous les jours sauf le vendredi. Le billet pour le vendredi sera disponible pour Rs 1,50 crore. L’attribution est susceptible de générer Rs 600 crore pour le conseil d’administration.

Udayasthamana Arjitha Seva a été lancé en 1981, mais s’est arrêté en 1995 avant d’être officiellement liquidé en 2006. Lors de leur introduction, les billets étaient au prix de Rs 1 lakh. Le conseil a vendu environ 2 600 billets. Cependant, 531 tickets sont restés inutilisés. Maintenant, le conseil d’administration a décidé d’attribuer ces billets, selon les rapports.

Le Tirumala Tirupati Devasthanam a également rendu obligatoire pour les fidèles d’avoir un certificat de vaccination avec les deux doses ou un rapport Covid-19 négatif pour le darshan. Le conseil d’administration a mis en place de nouvelles réglementations pour protéger la santé des fidèles au milieu d’une augmentation constante du nombre de fidèles.

