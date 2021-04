Tisha Campbell et Tichina Arnold disent que le redémarrage de ‘Martin’ n’aura pas lieu ⋆ .

Lors d’une interview sur le Tamron Hall Show vendredi, actrices et amis Tisha Campbell et Tichina Arnold a déclaré qu’il est peu probable qu’un redémarrage de Martin se produise.

«C’est quelque chose que nous voulions arriver», a déclaré Arnold, 51 ans. «C’est quelque chose que nous avons essayé très dur pour que cela se produise, mais à mon avis, de manière réaliste, cela n’arrivera pas. Sauf s’il s’agit d’une animation. “

Arnold, qui a joué la meilleure amie de Campbell, Pam dans la série, lui a attribué l’idée d’une réinvention animée de la sitcom bien-aimée.

Elle a poursuivi: «Je dis toujours qu’une émission ne peut jamais être redémarrée sans la distribution originale. Maintenant, nous pourrons peut-être avoir une renaissance, peut-être. En ce qui concerne un redémarrage, je ne pense pas que cela se produira. »

«Ou une réunion», a ajouté Campbell.

Tisha Campbell (à gauche) et Tichina Arnold co-organisent les Soul Train Awards 2019 présentés par BET à l’Orleans Arena le 17 novembre 2019 à Las Vegas, Nevada. (Photo par Ethan Miller / . pour BET)

Martin, qui a été diffusé pendant cinq saisons de 1992 à 1997, était centré sur la personnalité de la radio et de la télévision de Detroit, Martin Payne, joué par le comédien Martin Lawrence. Il a suivi sa relation avec sa petite amie Gina Waters, jouée par Campbell, et son meilleur ami, et ses amis Tommy et Cole, interprétés par le regretté Thomas Mikal Ford, et Carl Anthony Payne II.

Il reste l’une des sitcoms télévisées les plus appréciées de la culture noire avec un public dévoué, même 24 ans après avoir quitté l’air.

Arnold a reconnu la perte de l’acteur Ford, décédé en 2016 à 54 ans, et a déclaré qu’un redémarrage ne serait pas la même chose.

«Tommy n’est plus avec nous. Le spectacle ne sera plus jamais le même. Et il vaut mieux laisser certaines choses tranquilles. »

En 2018, TMZ a demandé à Martin, Campbell et Lawrence si la sitcom reviendrait, ce à quoi le comédien et l’acteur ont répondu: «Ne dites jamais jamais. Nous ne savons rien pour le moment, mais nous ne disons jamais jamais.

Lors d’une apparition en 2019 sur le Sister Circle, Payne a déclaré qu’il avait parlé à Lawrence de faire une émission qui «ne serait pas un redémarrage» et a déclaré que la distribution originale souhaitait ajouter à l’héritage plutôt que le refaire.

«Nous avons tous pensé collectivement que ce ne serait pas la même chose sans Tommy et nous ne voulons pas gâcher cet héritage, mais nous pouvons en créer un nouveau», a-t-il déclaré.

