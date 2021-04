Tishaura Jones élue première femme noire maire de Saint-Louis [VIDEO] ⋆ 10z viral

*La ville de Saint Louis a élu sa première femme noire maire, qui se trouve être également la première mère célibataire à porter le titre.

Tishaura Jones est entré dans l’histoire mardi après avoir remporté les élections Cara Spencer. Selon l’Associated Press, Jones a vivement critiqué «l’arrestation et l’incarcération» du système de justice pénale. Elle a battu Alderwoman Spencer aux élections générales avec 51,7% contre 47,8% de Spencer. Elle prêtera serment le 20 avril.

«St. Louis: C’est une opportunité pour nous de nous lever », a déclaré Jones dans son discours de victoire. «Je vous ai dit lorsque je courais que nous n’avons pas fini d’éviter les conversations difficiles. Nous avons fini d’ignorer le racisme qui a retenu notre ville et notre région. »

Spencer a noté dans sa concession l’importance de la victoire historique de son adversaire.

«C’est quelque chose que nous devrions tous célébrer», a déclaré Spencer. «Notre ville a brisé un plafond de verre ce soir, un plafond qui n’aurait pas dû être là.

@tishaura a clairement indiqué que pour guérir, on ne peut ignorer les éléments évidents qui ont nui à la croissance de notre STL. Il est clair que son style de politique est celui d’être transformateur. #TishauraWins #STLWins #STLProud pic.twitter.com/rwkdBLK39t – L’avocat du diable📚💻 (@GentryTrotter) 7 avril 2021

«C’est un nouveau jour à Saint-Louis, et les femmes noires montrent la voie», a écrit la représentante américaine Cori Bush sur Twitter. «Félicitations, maire @Tishaura. Mettons-nous au travail. »

Per PEOPLE, Jones, une démocrate progressiste, a rappelé à ses partisans lors de son discours de mardi soir qu’elle n’était pas du genre à éviter les «conversations difficiles».

«Je ne resterai pas silencieux quand je repérerai le racisme», a déclaré Jones au Omega Center de la ville. «Je ne resterai pas silencieux quand je repérerai l’homophobie ou la transphobie. Je ne resterai pas silencieux quand je repérerai la xénophobie. Je ne resterai pas silencieux quand je découvre l’intolérance religieuse. Je ne resterai pas silencieux quand je découvre une injustice. »

En tant que nouveau maire, Jones héritera d’une ville en proie à une nouvelle vague de crimes violents. Elle s’est engagée à «restructurer le service de police et à réaffecter de l’argent à la toxicomanie et à la santé mentale», selon KMOV4

«Je peux vous le promettre, je peux vous le promettre. Je me lèverai tous les jours, jour après jour, et je travaillerai pour vous », a déclaré Jones. «Je crois que les jours les plus brillants de Saint-Louis sont devant nous et non derrière nous.»

«En tant que ville, nous avons survécu», a déclaré Jones à ses partisans mardi. «Il est temps pour St. Louis de prospérer. Il est temps d’apporter une bouffée d’air frais à nos quartiers.

Jones s’était précédemment présentée (sans succès) à la mairie en 2017. Dans son discours de mardi soir, elle a déclaré que la perte avait aidé à «me préparer pour ce moment».

«C’est incroyable», a-t-elle dit. «Je suis prêt à me mettre au travail et à inaugurer la nouvelle ère de Saint-Louis.»

Jones est trésorier de Saint-Louis depuis 2013 et représentant de l’État du Missouri.