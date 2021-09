Tisser le progrès économique – L’Express Financier

Des projets de formation conjoints en association avec des institutions spécialisées de premier plan devront être développés pour une croissance rapide de l’industrie et stimuler l’innovation.

Par VK SINGH

À l’heure actuelle, l’Inde est connue comme l’un des principaux fabricants de vêtements à base de coton et de produits textiles pour la maison. L’industrie indienne du textile et de l’habillement (T&A) représentait environ 2,3% du PIB et 12% des exportations de marchandises en 2018-19 (11% au cours de l’exercice 2020-2021) et emploie directement environ 45 millions de personnes. Les femmes trouvent cette industrie propice au travail et s’y joignent en grand nombre. L’urbanisation et l’augmentation du revenu disponible stimuleront la demande à l’avenir, qui devrait porter la production textile à plus de 300 milliards de dollars d’ici 2030.

L’avantage concurrentiel de l’Inde dans ce secteur réside dans le fait que toute la chaîne de valeur, de la fibre à la mode, se situe dans le pays. Ceci, associé à une qualité supérieure, place l’Inde sur une base solide pour devenir une puissance mondiale du textile, à condition que certains défis clés soient relevés.

L’industrie textile indienne est petite, fragmentée et dispersée, ce qui augmente les coûts de production. Il manque également d’économies d’échelle, ce qui rend difficile la compétitivité internationale. Bon nombre de nos concurrents mondiaux appartiennent à la catégorie des PMA et bénéficient d’accords commerciaux préférentiels avec les destinations d’exportation. Après les années 1990, il y a eu un changement dans la préférence des consommateurs du coton et des fibres naturelles vers les fibres synthétiques (MMF). Les riches clients des pays froids utilisent des vêtements MMF pendant la majeure partie de l’année ; cependant, l’industrie textile indienne est centrée autour du coton.

Le programme d’incitation à la production (PLI) lancé par le ministère des textiles est une étape importante pour surmonter les inconvénients rencontrés par l’industrie T&A. Il s’appuie sur la stratégie réussie suivie par le ministère pour stimuler la production d’EPI, qui a fait de l’Inde le deuxième producteur mondial de kits d’EPI.

Le programme PLI vise à stimuler la fabrication et la transformation nationales de tissus et de vêtements MMF ainsi que de textiles techniques. Il offre des incitations sur les ventes incrémentales soumises à des conditions d’investissement et de chiffre d’affaires. Avec une dépense budgétée de Rs 10 683 crore, il transformera le segment de la transformation et du tissage et fournira une base solide aux fabricants de vêtements. Le programme contribuera également à placer l’Inde parmi les principaux producteurs de textiles techniques, libérant ainsi un énorme potentiel d’application dans des secteurs tels que l’agriculture, les infrastructures, l’eau, la défense, l’automobile, la santé et l’hygiène, améliorant ainsi leur efficacité. Après la Mission nationale technique textile destinée à la R&D, le dispositif PLI induira des investissements et améliorera la production.

Des investissements ciblés dans le secteur textile seront forcément bénéfiques. L’industrie T&A est très mobile avec de faibles investissements et un taux d’emploi élevé. Ce programme PLI entraînera de nouveaux investissements d’une valeur de plus de 19 000 crores de Rs, un chiffre d’affaires cumulé de plus de 3 crores de lakh Rs, ainsi que des opportunités d’emploi direct supplémentaires pour des emplois de 7,5 lakh. L’industrie indienne de la filature de fil a la possibilité d’étendre ses activités au segment du tissage et de la transformation.

Le programme aborde également la déconnexion géographique entre les centres de production de vêtements et l’offre de main-d’œuvre. La démographie de la plupart des centres de production en cours de développement ne supporte pas une industrie à forte intensité de main-d’œuvre, ce qui entraîne une dépendance à l’égard de la main-d’œuvre migrante. Le programme adopte une approche de changement de paradigme consistant à offrir des emplois aux personnes, et non l’inverse, en encourageant la création d’usines de confection dans les quartiers ambitieux et les villes de niveau III et IV. Ainsi, les travailleurs pourront trouver du travail plus près de chez eux, tandis que l’industrie pourra disposer d’une offre de main-d’œuvre fiable.

Le programme PLI est différent des initiatives précédentes car il est limité dans le temps. Il n’y aura pas de soutien permanent et la production se déroulera pendant une période déterminée pour recevoir une incitation financière. L’objectif ultime est de soutenir la création d’une entreprise viable et d’une industrie compétitive sur le long terme en les accompagnant dans un premier temps.

Tirer pleinement parti du régime à moyen et long terme nécessitera une collaboration entre les différents agents et parties prenantes. La collaboration entre les maisons d’achat des grandes marques, les créateurs de mode et les industries du tricot, du tissage et de la transformation et les gouvernements étatiques et centraux catalyseraient de nouveaux investissements.

Des projets de formation conjoints en association avec des institutions spécialisées de premier plan devront être développés pour une croissance rapide de l’industrie et stimuler l’innovation. Avec les méga zones textiles industrielles annoncées dans le budget 2021, ce programme PLI a le potentiel de transformer complètement l’industrie T&A et de faciliter la croissance, le développement économique et l’industrialisation.

Secrétaire supplémentaire, ministère des textiles

