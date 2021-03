TISSNET 2021: Résultat bientôt annoncé, voir les détails ici

L’institut avait effectué le test d’entrée. (Image représentative)

Le test d’entrée national de l’Institut Tata des sciences sociales ou résultat TISSNET 2021 devrait être annoncé aujourd’hui. Une fois annoncé, le résultat sera disponible sur le site officiel du Tata Institute of Social Sciences (TISS). Les candidats, qui se sont présentés au test informatisé du 20 février, peuvent vérifier le résultat en fournissant leurs informations d’identification sur le portail. Alternativement, le résultat sera également disponible sur le site Web de TISSNET, c’est-à-dire admissions.tiss.edu.

L’institut avait effectué le test d’entrée pour l’admission à divers cours tels que les programmes Master of Arts (MA), Master of Science (MSc) et BEd-MEd Integrated. Les cours sont offerts sur les campus TISS situés à Tuljapur, Hyderabad, Guwahati et Chennai.

Les étudiants peuvent suivre les étapes ci-dessous pour vérifier leurs résultats:

Étape 1: Visitez le site officiel de l’institut ie tiss.edu

Étape 2: Cliquez sur le portail – TISSNET 2021

Étape 3: Une nouvelle fenêtre s’ouvrira

Étape 4: Dans l’espace prévu à cet effet, entrez les informations de connexion telles que le numéro de rouleau, l’ID d’application et le mot de passe

Étape 5: La carte de score sera disponible à l’écran

Étape 6: Téléchargez le résultat et vous pouvez également prendre une impression pour référence ultérieure

Après avoir terminé TISSNET, les candidats devront se présenter au test d’aptitude du programme TISS (TISSPAT) et à l’entrevue personnelle en ligne TISS (OPI). Le test TISS PAT, d’une durée de 45 minutes, est un test spécifique au programme.

TISS publiera la liste finale des mérites avec les noms des candidats éligibles. Suite à cela, l’institut organisera une tournée de conseils. Après avoir réglé tout cela, les étudiants devront faire vérifier leurs documents et payer les frais d’admission afin de réserver leurs places.