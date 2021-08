Tissot T-Touch Connect Solar : montre hybride avancée

Connecté et respectueux de la vie privée, interactif et autonome, contemporain et durable. Tout cela avec l’aval de sa fabrication suisse.

Descendante directe de la première montre tactile multifonctionnelle de l’histoire, la Tissot T-Touch Connect Solar réunit toute l’expérience et le savoir-faire dans le domaine de l’horlogerie qui caractérise cette entreprise suisse.

La T-Touch Connect Solar tant attendue est le fruit d’une longue lignée de montres tactiles, générations successives de T-Touch depuis 1999, en avance sur leur temps en tant que montres connectées, comme la High-T 2004, créée en partenariat avec Microsoft. . En injectant ses connaissances dans le système d’interactions entre la montre-bracelet et un environnement d’application mobile, Tissot a créé une montre durable, connectée avec de nombreuses fonctionnalités et une recharge solaire. C’est avant tout une montre conçue pour vivre et pour être utilisée, au design sophistiqué.

Concevoir

La T-Touch Connect Solar est avant tout une montre. Son boîtier en titane de 47 mm avec lunette en céramique anti-rayures est ergonomique et démontre le souci du détail de Tissot. Avec ses surfaces satinées, ses angles arrondis et sa lunette en céramique gravée, elle inaugure même un nouveau bracelet en titane dont les maillons portent la marque d’un design pointu et moderne. De plus, il est étanche jusqu’à 100 mètres.

Elle se décline depuis son lancement en différentes versions qui associent bracelets caoutchouc ou titane, avec un boîtier en titane satiné ou PVD dans les tons noir ou or rose. Contrairement au caractère jetable des montres connectées, leurs matériaux durables contribuent à la pérennité de la pièce qui, notamment, échappe à l’obsolescence programmée des produits électroniques.

Caractéristiques

Le T-Touch Connect Solar comprend les fonctionnalités de base d’un T-Touch Solar Expert, telles que le calendrier perpétuel, le compte à rebours, divers chronomètres et alarmes, ainsi que les fonctions météo et altimètre. De plus, il propose un suivi de l’activité et des possibilités offertes par l’interaction entre le système d’exploitation basse consommation Sw-ALPS, développé en Suisse pour ce projet, et un smartphone : notifications d’applications, mises à jour, etc. Comme toutes les montres T-Touch, elle se contrôle via son écran tactile en saphir, sa marque de fabrique.

La T-Touch Connect Solar est une montre connectée de fabrication suisse. Cette certification d’origine des composants et de la fabrication est un gage de qualité en termes d’exécution et de sécurité. Aucun fournisseur n’a accès aux données via un composant ou le système d’exploitation. Ni la montre ni son application ne transmettent de données à des tiers.

Profil

Le T-Touch Connect Solar se distingue également par son autonomie. En premier lieu, en raison de sa faible consommation d’énergie, puisque tous ses composants électroniques ont une faible consommation. D’autre part, il est alimenté par l’énergie solaire grâce aux cellules photovoltaïques développées à Neuchâtel par le CSEM, installées à la place de la sphère. Par conséquent, le T-Touch Connect Solar est capable de rester actif presque indéfiniment en mode hors ligne et pendant plusieurs mois en fonctionnement, en fonction de son utilisation et de son exposition au soleil.

Il est compatible avec les systèmes d’exploitation mobiles iOS, Android et Harmony. La Tissot T-Touch Connect Solar est la première montre connectée compatible avec le système Huawei. Les mises à jour ultérieures étendent encore ses capacités. Aussi, dans le cas où l’utilisateur ne souhaite pas connecter sa montre à l’application, la T-Touch Connect Solar conserve des fonctions équivalentes à celles d’une T-Touch Solar Expert mise à jour.

Tissot a créé un système d’exploitation spécifique pour le T-Touch Connect Solar. Sw-ALPS a été développé par le Swatch Group en association avec le centre de recherche et développement CSEM. Plusieurs entités de fabrication du Swatch Group, auquel appartient Tissot, ont participé à la création du T-Touch Connect Solar, comme cela s’est produit depuis le premier modèle de la gamme, lancé en 1999.

Contrôler

Le système d’interaction du T-Touch Connect Solar se compose de deux boutons-poussoirs, d’une couronne électronique et d’un verre saphir tactile résistant aux rayures. Des confirmations de vibrations peuvent être activées pour sécuriser le mode d’utilisation, notamment lors du port de gants lors d’activités telles que le golf, la randonnée ou l’escalade.

Un appui long sur le bouton « start » à 2h active la vitre tactile. Un appui long sur le bouton “retour” à 4h positionne le T-Touch Connect Solar sur votre écran d’accueil. Les aiguilles, les indicateurs d’activation, marquent alors 12 heures. Six zones sont activées sur le cadran, regroupant les différentes fonctions.

Filtrer

L’écran solaire T-Touch Connect est un élément essentiel de votre profil interactif et de votre consommation électrique. Présente une barre d’état en haut de l’écran contenant des informations et des notifications essentielles. Grâce à la large zone d’affichage, il permet un équilibre entre consommation, espace pour les capteurs photovoltaïques et lisibilité.

L’écran de type MIP (Memory in Pixel) s’apparente à un écran passif. Il n’est mis à jour que lorsque cela est nécessaire pour économiser de l’énergie. Il offre également une grande lisibilité en plein soleil. De plus, le T-Touch Connect Solar est équipé d’une fonction de luminosité adaptative, qui active le rétroéclairage dès qu’il fait noir.

Consommation réduite

La consommation électrique du T-Touch Connect Solar permet de prolonger sa durée de vie quasiment à l’infini en mode hors ligne, à la manière d’un T-Touch Solar Expert. En mode interactif et après démarrage du Bluetooth, l’autonomie dépend d’une multitude de facteurs, comme la fréquence à laquelle les notifications sont activées sur l’écran ou par vibration, le rétroéclairage, l’adaptation à la lumière ambiante et la quantité de données échangées.

Par conséquent, la T-Touch Connect Solar a des années-lumière d’avance sur les montres connectées existantes, qui nécessitent une recharge longue, fréquente et sédentaire. Bien que la T-Touch Connect Solar soit accompagnée d’un chargeur, elle s’appuie principalement sur des cellules photovoltaïques de dernière génération situées sous son cadran pour recharger sa batterie en toute liberté, ainsi qu’un système basse consommation développé spécifiquement pour cette montre.

Capacités

En mode montre, c’est-à-dire hors ligne, le T-Touch Connect Solar dispose de toutes les capacités d’un T-Touch Solar Expert : météo, altimètre, boussole, compte à rebours, chronographe avec fonction temps intermédiaire, deuxième fuseau horaire, calendrier perpétuel et de nombreuses alarmes.

En mode connecté, le T-Touch Connect Solar s’enrichit de fonctionnalités liées aux applications mobiles intégrées au smartphone. Sa puce Bluetooth Low Energy est compatible avec les versions 4.2 et supérieures, et réduit au maximum la consommation d’échanges. Par exemple, le T-Touch Connect Solar affiche toutes les notifications souhaitées : appels, SMS, e-mails et équivalents d’autres applications.

Pour le moment, la navigation n’est possible qu’en mode boussole. Il en va de même pour la fonction météo, qui est connectée à un capteur barométrique intégré. Cependant, les mises à jour ultérieures permettront de nouvelles possibilités. Le T-Touch Connect Solar comprend également un suivi d’activité couplé à un accéléromètre. Il fonctionne aussi bien en mode montre, après avoir saisi les données physiques du porteur, qu’en mode connecté, pour enregistrer le nombre de pas, les distances et l’énergie consommée.

Confidentialité

Le T-Touch Connect Solar n’est pas axé sur la collecte de données, ni sur la marque, mais sur la personne qui le porte. A ce titre, toutes les informations concernant l’utilisateur (sa vie, sa position, son activité, etc.) sont et resteront strictement personnelles et seront stockées dans l’application mobile du T-Touch Connect Solar. Aucun échange ou stockage de données n’est prévu par une entité autre que Tissot.

De plus, la montre dispose de plusieurs fonctions de sécurité. Grâce au verrouillage traditionnel, les boutons et l’écran sont désactivés pour éviter toute activation intempestive pendant les périodes d’activité intense. Avec l’introduction d’un code de sécurité, un verrou supplémentaire supprime les écrans pour renforcer la confidentialité. De plus, ce verrouillage supplémentaire s’active automatiquement dès que la connexion avec le smartphone est perdue.

A partir de 980€

www.tissotwatches.com