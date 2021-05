Titan Company Rating: Hold – Excellente performance au T4FY21

Cependant, cela a été compensé par une baisse des coûts. Le personnel, la publicité et les autres dépenses ont connu une variation modérée en glissement annuel. Le bénéfice net a augmenté de 48% en glissement annuel à 5,3 milliards de roupies, légèrement en avance.

Titan a enregistré une croissance de 30 à 50% en glissement annuel de l’Ebitda et des bénéfices avec un TCAC 2 ans également solide à 20-25%. Les activités de bijouterie ont mené la croissance des revenus et des bénéfices et ont réussi à gagner des parts tandis que les autres activités étaient mixtes. Une série d’initiatives sont en cours pour traverser la crise, mais la pandémie brouille les perspectives à court terme, ce qui est évident du fait que seulement la moitié des bijouteries de Titan sont actuellement opérationnelles. Les prévisions FY22 sont particulièrement difficiles et nous prévoyons une tendance volatile.

Léger battement: Q4 Ebitda de Titan a augmenté de 32% en glissement annuel à Rs 8 milliards – 4% en avance sur nos prévisions. GM a baissé de 850 points de base en glissement annuel en raison d’un mix inférieur (catégories inter / intra). Cependant, cela a été compensé par une baisse des coûts. Le personnel, la publicité et les autres dépenses ont connu une variation modérée en glissement annuel. Le bénéfice net a augmenté de 48% en glissement annuel à 5,3 milliards de roupies, légèrement en avance.

Bons bijoux: Les revenus déclarés de la bijouterie ont augmenté de 70% en glissement annuel – la forte croissance a été menée par une base faible en mars, sous-jacente à une croissance du commerce de détail de 32% en janvier / février et à une contribution à la croissance de 10% provenant d’une commande B2B. La correction des prix de l’or a également aidé car le grammage a augmenté de 45% en glissement annuel.

Marge de la joaillerie: Les marges publiées de l’Ebit de la bijouterie à 10,9% étaient inférieures à nos prévisions (-3,3 ppt en glissement annuel). Bien qu’elles ne soient pas exactement quantifiées, les marges inférieures étaient dues à quelques facteurs, notamment la baisse du mix clouté (30% cf. 37% LY), la perte de droits de douane sur les importations d’or, la hausse des ventes de pièces et les faibles marges de commande B2B. En conséquence, le segment Ebit a progressé de 32% en glissement annuel.

Autres segments: Les revenus horlogers sont restés stables en glissement annuel – les deux premiers mois ont connu une baisse d’environ 10% en glissement annuel, mais une base faible en mars a aidé. Les marges ont chuté de 4,7 points en glissement annuel – cela était en partie dû à une base élevée de l’année dernière et à une détérioration du mix. Le canal de commerce électronique continue de voir une augmentation de sa visibilité tandis que les magasins du métro et des centres commerciaux ont connu une meilleure reprise au quatrième trimestre. Les revenus de la lunetterie ont augmenté de 18% en glissement annuel et un meilleur mix de produits, des remises plus faibles et un contrôle des coûts ont conduit à une marge Ebit record de 18% et Rs 230 m en Ebit.

Commentaires clés de la direction: Accent accru sur le B / S – gestion rigoureuse du fonds de roulement; les entreprises de bijouterie vendaient de l’or reçu par échange sur le marché des lingots; une plus grande saillance de l’or en location, etc. La baisse des prix de l’or a profité à la demande de l’industrie bien que Titan ait gagné des parts; l’activité concurrentielle a augmenté de la part des acteurs nationaux, qui ont gagné la part des petits acteurs.

Bénéficier de la dégradation: nous avons réduit nos estimations de bénéfices de l’exercice 22-23 de 5 à 8% pour tenir compte de l’impact de la deuxième vague Covid-19 et des verrouillages et fermetures de magasins qui en résultent. Réviser PT à Rs 1 450 (60x FY23e); conserver Hold.

