Avec toujours seulement 6% de part de marché sur le marché de la bijouterie, Titan a une opportunité de croissance tirée par la pénétration au cours des deux prochaines décennies, ce qui fait de Titan l’une des histoires de composition les plus attrayantes du consommateur indien, à notre avis.

Le poinçonnage des bijoux en or devient obligatoire: le gouvernement indien rend obligatoire le poinçonnage (certification de la pureté) des bijoux en or à partir du 15 juin 2021 (auparavant, il était prévu à partir du 15 janvier 2021, mais a été retardé en raison de Covid-19). A partir du 15 juin, les bijoutiers pourront vendre des bijoux en or d’une pureté certifiée de 14, 18 et 22 carats. Le Bureau of Indian Standards (BIS) gère un programme de poinçonnage depuis 2000 et près de 40 % des bijoux vendus en Inde sont actuellement poinçonnés.

Cette décision réduira la distorsion du marché sur les prix : en l’absence de cette réglementation, la pureté des échanges avec des prix perturbateurs a été endémique dans le commerce non organisé, ce qui a continué à provoquer une distorsion dans les prix perçus des bijoux sur le marché. Le poinçonnage obligatoire, à notre avis, façonnera le comportement de tarification du commerce, déclenchera la consolidation et réduira l’écart artificiel de tarification entre les bijoutiers, rendant la proposition de valeur des bijoutiers organisés tels que Titan plus attrayante.

Le parcours de gain de part de marché pour Titan s’accélérera : l’attrait structurel clé de Titan est l’opportunité de gain de part de marché constante du commerce non organisé (toujours près de 70 % du marché). Au fil du temps, Titan a considérablement amélioré sa proposition de valeur (frais de fabrication compétitifs, remises sur quantité, concentration sur la conception, prix de rachat d’or convaincants) et pénètre constamment plus profondément grâce à son expansion dans les villes de niveau 2-3. Son parcours de part de marché s’est accéléré et la preuve d’un fort rebond en FY21 (malgré les perturbations liées à Covid-19) le renforce encore. Le poinçonnage obligatoire donne désormais une nouvelle impulsion structurelle à la transition de l’industrie vers le commerce organisé, où Titan a logiquement le droit de gagner. Avec toujours seulement 6% de part de marché sur le marché de la bijouterie, Titan a une opportunité de croissance tirée par la pénétration au cours des deux prochaines décennies, ce qui fait de Titan l’une des histoires de composition les plus attrayantes du consommateur indien, à notre avis.

Nous conservons une note d’achat: nous conservons une note «achat» et un TP de Rs 1 800. L’action de Titan s’est exceptionnellement bien comportée (en hausse de 79 % l’an dernier contre 68 % de rendement par l’indice Nifty50), et bien que le PE de 52x pour l’exercice 23 puisse sembler optiquement cher, il évalue les attentes composées à long terme de 14 % environ, ce qui, à notre avis le potentiel de croissance structurelle.

Nous prévoyons que les ventes de bijoux peuvent encore représenter environ 17 à 18% par an pendant une longue période et Titan est également en train de créer de nouvelles entreprises telles que Taneira, qui peuvent devenir un moteur de valeur très important au cours des cinq prochaines années.

