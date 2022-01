Titan enregistre une croissance de 36% au troisième trimestre de l’exercice 22, aidé par les achats festifs

La société a également étendu le réseau de magasins Tanishq en y ajoutant 14 autres, dont deux nouveaux magasins à Dubaï situés dans des emplacements privilégiés du centre commercial de Dubaï et d’Al Barsha.



La société du groupe Tata, Titan, a déclaré mercredi avoir constaté une « forte demande » dans ses activités de consommation et enregistré une croissance de 36% au cours du trimestre festif de l’année dernière.

La société a été témoin d’un « dynamisme » de la demande de bijoux entraîné par des achats festifs en octobre et novembre, ce qui a aidé la division à atteindre une croissance de 37% pour le trimestre, a déclaré Titan dans sa mise à jour trimestrielle pour le T3/FY 22.

Alors que les tailles des billets dans le segment des bijoux étaient « stables » et 15 % supérieures aux niveaux d’avant la pandémie. La contribution des villes de niveau 1 a continué de s’améliorer et était proche des niveaux d’avant la pandémie, a-t-il ajouté.

« Les visites et les conversions de clients ont été considérablement plus élevées que l’année dernière. La croissance des nouveaux acheteurs a été supérieure à la croissance totale des acheteurs, en partie grâce à la stratégie de régionalisation de Tanishq consistant à gagner sur les marchés cibles », a déclaré Titan.

La société a également étendu le réseau de magasins Tanishq en y ajoutant 14 autres, dont deux nouveaux magasins à Dubaï situés dans des emplacements privilégiés du centre commercial de Dubaï et d’Al Barsha.

Sa division « montres et vêtements » a également connu une forte dynamique de croissance avec une croissance de 28 % en glissement annuel.

Le segment a enregistré une croissance dans les canaux multimarques, à la fois en ligne et hors ligne, avec une forte croissance au cours du trimestre, principalement grâce à la marque Titan, a-t-il ajouté.

« Le parcours Premium contribue à augmenter la valeur. Les ventes des magasins de négoce et grands formats (LFS) en particulier ont enregistré une croissance plus élevée, suivies par le commerce de détail. Les villes de niveau II et -III ont fait mieux que les métros », a déclaré Titan.

Alors que sa division lunettes a également enregistré une forte croissance de 27%, tirée par les lunettes de soleil et les montures avec une bonne hausse de la demande également observée dans les marques internationales.

« La division a accéléré son parcours de croissance avec une expansion significative du réseau au cours du trimestre », a-t-il ajouté.

Alors que ses «autres activités», qui comprennent les parfums et les accessoires, Taneira, etc., ont enregistré la croissance la plus élevée de 44% d’une année sur l’autre.

Il a ajouté deux nouveaux magasins à Noida et Bengaluru de sa marque indienne de vêtements ethniques Taneira, portant le nombre total de magasins à 16 couvrant sept villes.

Titan a été créé en 1984 en tant que joint-venture entre le groupe Tata et le gouvernement de l’État du Tamil Nadu. Alors que le groupe Tata détient une participation de 25,02 pour cent, le gouvernement de l’État détient une participation de 27,88 pour cent dans la société.

