Titan, Power Grid, SBI parmi 347 actions pour atteindre des sommets de 52 semaines sur l’ESB ; 19 actions ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines

BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient à des niveaux record mercredi, grâce à l’achat d’actions de métaux et d’automobiles. Les indices phares, Sensex et Nifty, ont augmenté leurs sommets respectifs aujourd’hui, atteignant 60 789,65 et 18 177,95, respectivement. Au milieu de ce rallye, seulement quatre actions – Power Grid Corporation of India, State Bank of India (SBI), Sun Pharma et Titan Company – ont atteint des sommets en 52 semaines sur les 30 actions BSE Sensex. Les cours des actions SBI, Sun Pharmaceuticals et Titan ont dépassé les sommets d’hier. SBI est passé à Rs 486,90, Sun Pharma à Rs 846,80 et Titan à Rs 2 609,90. Les actions de Power Grid ont atteint un nouveau sommet de Rs 204,50 chacune.

Mercredi, 347 actions ont atteint leur plus haut niveau respectif sur 52 semaines sur l’ESB. Les principales actions étaient Angel Broking, Canara Bank, DB Realty, Endurance Technologies, Federal Bank, Hindalco Industries, Hindustan Petroleum Corporation Ltd, IDBI Bank, Jubilant FoodWorks, Page Industries, PVR, Tata Chemicals, Tata Power, Tata Motors, Thomas Cook (Inde ) et VIP Industries.

Sur l’ESB 200, un total de 27 scripts se négociaient à leurs nouveaux niveaux élevés de 52 semaines. Certains des noms de renom incluent Ashok Leyland, Bharat Electronics, Bosch, Avenue Supermarts, GMR Infrastructure, Indian Hotels Co, Marico, Trent et Voltas, entre autres.

Même si BSE Sensex se négociait à des niveaux record, un total de 19 actions ont touché leurs creux respectifs de 52 semaines sur l’ESB. La liste comprend des actions telles que Adishakti Loha et Ispat, Supreme Holdings & Hospitality (Inde), Triveni Enterprises, Kapil Raj Finance, Regency Fincorp, Sansera Engineering, SBL Infratech et Sun Retail.

Sur le National Stock Exchange (NSE), un total de 159 scripts a atteint des sommets de 52 semaines et 7 actions ont atteint leur plus bas de 52 semaines. Les actions atteignant des sommets en 52 semaines incluent Aditya Birla Fashion and Retail, Arvind, Ashoka Buildcon, Ashok Leyland, Best Agrolife, Borosil Renewables, BSE, Craftsman Automation, Dilip Buildcon, Delta Manufacturing, Equitas Holdings, GM Breweries, Hindustan Petroleum Corporation, Indian Energy Exchange, ICICI Securities, Jain Irrigation Systems, Sona BLW Precision Forgings, SRF, Trent, Trident et Triveni Engineering & Industries.

D’un autre côté, sept actions, dont la nouvellement cotée Aditya Birla Sun Life AMC, Coastal Corporation, ICICI Prudential Mutual Fund – ICICI Prudential Liquid ETF et Pasupati Acrylon ont atteint leurs plus bas respectifs en 52 semaines.

