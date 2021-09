Titan Quest, Jagged Alliance, Tharsis, et plus d’une dizaine de jeux gratuits pour le week-end | Jeux

in

Le week-end approche, vous avez plus de temps libre alors… pourquoi ne pas vous déconnecter un moment avec des jeux gratuits pour une durée limitée ? Ajoutez-les à votre collection et conservez-les pour toujours.

Personne ne dégoûte une poignée de jeux gratuits, s’ils sont de qualité. Cette semaine on a un peu de tout : des grands classiques, des titres mythiques, des jeux en ligne, des aventures…

Ils sont disponibles gratuitement pour une durée limitée dans des magasins comme Steam, Epic Store ou GoG. La seule chose dont vous avez besoin est créer un compte gratuit dans ces magasins, si vous ne l’avez pas encore, et ajoutez le jeu à votre bibliothèque. Vous le garderez pour toujours, sans limites. Vous pouvez le télécharger et le jouer quand et où vous voulez.

Le titre le plus important est peut-être Édition anniversaire Titan Quest. Un jeu de rôle d’action avec un décor mythologique, qui nous rappelle beaucoup le mythique Diablo. C’est un titre avec de bons scores qui a reçu pas mal de récompenses. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur Steam.

Titan Quest est un cadeau d’anniversaire de THQ, offrant également un autre classique : Alliance déchiquetée. C’est un jeu de stratégie au tour par tour où vous gérez un groupe de mercenaires qui doivent conquérir une île aux mains d’un tyran. C’est aussi sur Steam.

Quand on parle de jeux gratuits il faut s’arrêter à Boutique de jeux épiques, parce que ça donne un ou deux jeux gratuits chaque semaine.

En cela, le tour est Tharsis, un autre jeu de stratégie au tour par tour tendu où vous faites partie de la première mission habitée vers Mars. Mais quelque chose de très grave se produit et vous devrez faire face à des problèmes complexes, tels que le cannibalisme. Téléchargez Tharsis gratuitement sur Epic Games Store.

Si penser et planifier n’est pas votre truc, vous pouvez essayer Combat de vitesse, un jeu de course et de combat frénétique en 2D qui rappelle à certains égards la saga Super Smash Bros. de Nintendo. Vous l’avez dans l’Epic Games Store.

Enfin, dans la section GoG Free Games, vous avez plus de 30 jeux gratuits à télécharger, de tous genres, avec des classiques comme Samorost, Sous un ciel d’acier, Postal, Shadow Warrior, et beaucoup plus.

Et bien que vous ne puissiez jouer gratuitement que pendant quelques jours, si vous êtes intéressé dès aujourd’hui, vous pouvez essayer la version bêta du très attendu Age of Empires IV. Demandez une invitation sur son site officiel.