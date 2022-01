Titan Smart : un achat intelligent pour le lot soucieux de sa santé

Titan Smart est un bracelet élégant et élégant avec un large éventail de fonctions de suivi de la santé et des activités



Votre montre connectée ou votre moniteur d’activité vous permet de savoir combien de pas vous avez fait, combien de temps vous avez dormi et quelle était votre fréquence cardiaque maximale au cours de cette séance d’entraînement matinale. Le plus grand horloger indien, Titan, aspire à offrir bien plus aux utilisateurs ; il promet d’apporter une sorte de révolution du fitness avec sa dernière montre intelligente, Titan Smart. Soutenu par une multitude de fonctionnalités avancées et disponible en trois variantes élégantes, Titan Smart est conçu pour aider les clients à améliorer leur bien-être général et pour leur offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. Avec un prix de lancement de Rs 8 995, ce portable offre des fonctionnalités intéressantes telles qu’un écran à cristaux liquides immersif entièrement tactile, Alexa intégré, une autonomie jusqu’à 14 jours (dans des conditions standard), des modes multisports et plus de 100 cadrans de montre.

Croyez-moi, il y a beaucoup à aimer dans la nouvelle montre intelligente de Titan. Titan Smart est disponible en trois variantes de couleur (couleur du bracelet) : noir onyx, bleu anthracite et rose marron. Cette montre intelligente se connecte à l’application Titan Smart World qui offre une bonne expérience utilisateur et est compatible avec la version Android 6.0 et supérieure ; iOS version 12.1 et supérieure. L’application aide les utilisateurs à garder une trace de toutes les activités en un seul endroit.

Allumé et synchronisé avec mon téléphone Android, j’ai été époustouflé par l’écran fantastique du Titan Smart et un large éventail de fonctionnalités de santé. La montre est livrée avec des trackers tels que la saturation en oxygène du sang (SpO2), le VO2 Max, le moniteur de fréquence cardiaque (HRM), le suivi des règles, le suivi du sommeil et le moniteur de stress. En plus de ceux-ci, le bracelet est également livré avec des alertes de notification, un contrôle de la musique, un contrôle de la caméra, une alerte météo et une alerte d’hydratation.

J’ai vraiment aimé les fonctionnalités de santé, et Titan a fait de grands progrès en matière de précision avec son dernier appareil portable. Le suivi du stress s’est senti immédiat et utile. De même, le suivi du sommeil était assez précis et informatif. D’autres fonctionnalités telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, la mesure de l’oxygène dans le sang ont bien fonctionné.

Dans l’ensemble, si vous recherchez une montre connectée robuste et durable axée sur le fitness, vous ne serez pas déçu. Hautement recommandé.

Prix ​​public estimé : Rs 8 995

