Titane, la main de Dieu – Liste complète – Report Door

L’Académie européenne du cinéma a annoncé les nominations pour les 34e European Film Awards qui seront décernés à Berlin le 11 décembre. Titane, lauréate de la Palme d’or de Julia Ducournau à Cannes ; le drame 2020 de Florian Zeller et double lauréat d’un Oscar The Father; et Quo Vadis Aida? de Jasmila Zbanic, nominé pour un Oscar lors de la 93e édition, sont à égalité avec quatre mentions chacun.

« La main de Dieu »

Netflix

Titane est la candidature de la France aux Oscars cette année et, de même, plusieurs autres candidats pour l’International Feature Academy Award aux EFA. Il s’agit notamment de The Hand Of God de Paolo Sorrentino et de Compartment No. 6 de Juho Kuosmanen, respectivement d’Italie et de Finlande. Chacun de ces films, aux côtés des titres ci-dessus, est nominé dans la catégorie Film européen 2021, et tous deux figurent dans trois courses.

Ducournau, Zeller, Zbanic et Sorrentino sont tous en lice pour le réalisateur européen 2021 tandis que Radu Jude complète le terrain pour son Bad Luck Banging Or Loony Porn qui est la soumission de la Roumanie aux Oscars. Parmi les autres nominés de l’EFA dans diverses catégories qui représentent également leur pays d’origine pour les Oscars cette année, citons The Worst Person In The World de Norvège, Flee du Danemark et Great Freedom d’Autriche.

Voici la liste des nominations annoncées aujourd’hui :

FILM EUROPEEN 2021

N° DE COMPARTIMENT 6, réalisation : Juho Kuosmanen

QUO VADIS, AIDA ?, réalisation : Jasmila Žbanić

LE PÈRE, réalisation : Florian Zeller

LA MAIN DE DIEU, réalisation : Paolo Sorrentino

TITANE, réalisation : Julia Ducournau

COMEDIE EUROPEENNE 2021

NINJABABY, réalisation : Yngvild Sve Flikke

LE MATIN D’APRÈS, réalisation : Méliane Marcaggi

LE PEUPLE À L’ÉTAGE, dir: Cesc Gay

DOCUMENTAIRE EUROPEEN 2021

BABI YAR. CONTEXTE, réalisation : Sergueï Loznitsa

FUIR, réalisation : Jonas Poher Rasmussen

M. BACHMANN ET SA CLASSE, dir : Maria Speth

APPRIVOISER LE JARDIN, réalisation : Salomé Jashi

LE PLUS BEAU GARÇON DU MONDE, réalisations : Kristina Lindström & Kristian Petri

LONG MÉMOIRE D’ANIMATION EUROPÉEN 2021

MÊME LES SOURIS APPARTENENT AU CIEL, réalisations : Denisa Grimmová & Jan Bubeníček

FUIR, réalisation : Jonas Poher Rasmussen

THE APE STAR, réalisation : Linda Hambäck

O EST ANNE FRANK, réalisation : Ari Folman

WOLFWALKERS, réalisations : Tomm Moore & Ross Stewart

DIRECTEUR EUROPEEN 2021

Julia Ducornau pour TITANE

Radu Jude pour BAD LUCK BANGING OU LOONY PORNO

Paolo Sorrentino pour LA MAIN DE DIEU

Jasmila Žbanić pour QUO VADIS, AIDA ?

Florian Zeller pour LE PÈRE

ACTRICE EUROPÉENNE 2021

Jasna Đuričić dans QUO VADIS, AIDA ?

Seidi Haarla dans le COMPARTIMENT NO. 6

Carey Mulligan dans JEUNE FEMME PROMETTEUSE

Renate Reinsve dans LA PIRE PERSONNE AU MONDE

Agathe Rousselle dans TITANE

ACTEUR EUROPEEN 2021

Yuriy Borisov dans le COMPARTIMENT NO. 6

Anthony Hopkins dans LE PÈRE

Vincent Lindon dans TITANE

Tahar Rahim dans LE MAURITANIEN

Franz Rogowski dans LA GRANDE LIBERTE

SCÉNARISTE EUROPÉEN 2021

Radu Jude pour BAD LUCK BANGING OU LOONY PORNO

Paolo Sorrentino pour LA MAIN DE DIEU

Joachim Trier & Eskil Vogt pour LA PIRE PERSONNE AU MONDE

Jasmila Žbanić pour QUO VADIS, AIDA ?

Florian Zeller & Christopher Hampton pour LE PÈRE