“Titane” vient d’être qualifié de “film le plus choquant de 2021” • .

En octobre, le public américain va parler d’un film plus que de presque tous les autres. Titane (le mot français pour titane) est le nom du film, qui a remporté la très convoitée Palme d’Or au Festival de Cannes cette année. Sur Rotten Tomatoes, il a actuellement une note presque parfaite de 93% de critiques, et la bande-annonce de Titane vient d’être publiée en ligne.

C’est, en un mot, dingue. La bande-annonce de Titane, ainsi que le film d’une heure et 48 minutes lui-même.

Remorque Titane

Donnez-lui des accessoires, je suppose, pour ne pas révéler une partie importante du film ou de quoi il s’agit dans la bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous. En fait, il s’agit essentiellement d’un assaut déstabilisant sur vos sens qui vous laisse un peu secoué. Des visuels effrayants et des scènes éclairées de mauvaise humeur à la vue d’une jeune femme tournoyer sur le capot d’une voiture.

Titane a été qualifié de film le plus «choquant» de 2021 à ce jour. Et au moins deux critiques que j’ai rencontrées semblent résumer à quel point les premiers critiques ressentent cela. Nate Jones de Vulture, par exemple, s’est émerveillé de la façon dont tout le chemin du retour du film, « J’ai remarqué que mes dents claquaient à cause de l’adrénaline. Ils viennent juste de s’arrêter.

Ecrivant sur les stars du film Agathe Rousselle et Vincent Lindon, Zhuo-Ning Su a noté pour Awards Daily que les deux acteurs “ont tourné dans des performances torrides en tant que deux âmes très endommagées qui vous feront probablement peur. Certaines parties de ce film ne peuvent tout simplement pas être invisibles.

Détails semi-spoilery à venir

D’après ce qui est sorti du film jusqu’à présent, il présente un personnage nommé Alexia qui a eu un grave accident de voiture alors qu’il était une jeune fille. Le titane titulaire ? C’est ce dont sa tête est équipée, une plaque de titane, à la suite de l’accident.

A partir de là, ça devient super bizarre. En tant que femme, elle devient attirée par les machines. En plus de tuer des gens en chemin. À quel point son attirance pour les machines devient-elle bizarre ? Eh bien, à un moment donné, elle a des relations sexuelles avec une voiture et est enceinte d’un bébé qui est à moitié humain et je suppose à moitié voiture. Et au lieu de lait, elle lactation de l’huile noire. En effet, tout cela semble à la limite du cauchemar, mais pour les critiques qui ont été enthousiasmés par le fait qu’il s’agisse d’un film mémorable.

Un critique de la BBC a noté à quel point le public a grimacé et haleté devant la pléthore de «combats à croquer les os et de transformations qui fendent la peau» dans Titane. En d’autres termes, on dirait que vous devez absolument laisser les enfants à la maison pour celui-ci.

La date de sortie de Titane aux États-Unis est actuellement fixée au 1er octobre. En attendant, découvrez la bande-annonce de Titane ci-dessous :

