Titanfall 2 Hack n’est pas aussi mauvais que vous le pensez, déclare Respawn

Titanfall 2 n’a pas vraiment eu un été chaud entre filles. Depuis mai, les pirates informatiques ont régulièrement frappé le jeu de tir à la première personne de Respawn Entertainment avec des attaques par déni de service direct (DDOS), rendant le jeu pratiquement injouable. La situation a atteint son paroxysme hier, lorsque des publications virales sur les réseaux sociaux ont suggéré que les pirates informatiques pourraient effectivement prendre le contrôle des ordinateurs des joueurs. Mais Respawn, qui a reconnu les problèmes de sécurité, a déclaré que le problème était exagéré.

Ce battage s’est produit comme ces choses le font toujours : à travers un jeu de téléphone difficile à manier. Un message en particulier, publié par l’utilisateur de Twitter @WorkAsIntended, citant un article sur Discord de l’utilisateur DirecXeon, qui a cité le créateur de contenu de Titanfall 2, Blueghost, a exposé le nœud des problèmes :

Fondamentalement, quelqu’un a découvert que le fichier temporaire utilisé par Titanfall/Origin pour les invitations au jeu avait une taille limite. Si le nom d’utilisateur de la personne qui vous a invité est plus grand que cette taille maximale, il commencera à écraser d’autres fichiers pour enregistrer le nom. Une fois qu’il sort de ce fichier temporaire spécifique, votre ordinateur commence à le traiter comme un code exécutable au lieu d’un nom d’utilisateur. Et parce que c’est directement sur votre ordinateur, il peut éditer les autres fichiers sur votre ordinateur.

DirecXeon a également noté que les problèmes de sécurité affectaient apparemment toutes les plates-formes. (Titanfall 2 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et fait partie de la bibliothèque Xbox Game Pass.)

Cela a déclenché une vague de publications sur les réseaux sociaux de joueurs exhortant les autres à désinstaller Titanfall 2 plus tard. Mais après avoir enquêté sur le problème, Respawn a déclaré qu’un tel mouvement n’était pas nécessaire et que l’exploit ne fait que planter Titanfall 2. Dans le suivi d’un Tweet supprimé depuis, le populaire compte de fans de Titanfall, Titanfall4Ever, a dit aux joueurs qu’ils n’avaient pas besoin de désinstaller le jeu.

Titanfall 2 n’est pas le seul jeu Respawn à subir des attaques de piratage. Plus tôt cet été, Apex Legends a été piraté par des fans de Titanfall qui pensaient que Respawn n’en faisait pas assez pour soutenir Titanfall 2. Ces piratages empêchaient les joueurs de participer aux matchs, les forçaient à accéder à une liste de lecture « SaveTitanfall » et les dirigeaient vers un site Web dédié à sensibiliser à l’état déplorable de Titanfall 2. Ces hackers ont ostensiblement réussi une chose : faire travailler les développeurs pendant les vacances. Plus tard, la communauté a découvert que le tout était en réalité une opération sous fausse bannière conçue pour sécuriser le code source de Titanfall dans le but de mettre en ligne Titanfall Online, un jeu gratuit annulé. C’était le bordel.

Kotaku a contacté EA, l’éditeur de Titanfall 2, pour commenter les piratages de cette semaine, mais n’a pas eu de réponse immédiatement.