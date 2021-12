Titanfall, le FPS le plus important de tous les temps, sorti des magasins

Capture d’écran : Respawn Entertainment

Titanfall, le jeu qui a catapulté Respawn Entertainment au statut de studio vedette d’EA, est retiré des vitrines numériques et des services d’abonnement le 1er mars 2022. Ça, pour moi ? Suce. Cependant, étant donné le récent coup de pinceau du jeu avec de très mauvais piratages, ce n’est pas particulièrement surprenant non plus.

Titanfall, au moment de sa sortie, était une expérience incroyablement ambitieuse. Il s’agissait d’un FPS uniquement multijoueur, y compris son mode campagne, qui tentait de tisser une histoire dans le matchmaking du jeu. Le seul objectif multijoueur du jeu, en plus de son système de mouvement incroyablement fluide et de son combat mech lourd, a fait de Titanfall une bizarrerie brillante, qui jetterait les bases de tous les futurs projets de Respawn.

Titanfall 2 est probablement le meilleur jeu de tir à la première personne sorti au cours de la dernière décennie, avec sa campagne parfaitement rythmée et impeccablement conçue et son multijoueur stellaire. Apex Legends se déroule dans le même univers, utilise les mêmes armes et possède une version modifiée du système de mouvement de Titanfall. Le jeu a presque rallumé les tireurs de mouvement pendant une courte période, avant qu’ils ne retournent malheureusement dans l’ombre.

Au cours des dernières années, Titanfall a été en proie à une myriade de problèmes, dont le plus troublant a été le piratage généralisé tout au long du multijoueur du jeu. Titanfall et Titanfall 2 ont tous deux été touchés par plusieurs attaques DDOS, qui ont fait planter les serveurs des jeux, plusieurs piratages qui feraient planter les jeux des joueurs, et prétend même que certaines failles de sécurité pourraient mettre en danger de manière permanente la santé de votre PC (ce que Respawn a réfuté) . Ces risques de sécurité, en plus de l’insistance de Repsawn sur le fait qu’ils ne travaillent pas sur Titanfall 3 pour le moment (mais pourraient un jour), rendent l’état actuel de Titanfall tout sauf joyeux. Respawn a déclaré que la franchise était au cœur de l’identité du studio, mais c’est tout ce que nous avons vraiment à faire pour l’avenir de la série.

Le sombre destin de Titanfall marque encore un autre exemple très médiatisé d’un jeu retiré de la vente, la récente tentative de Rockstar de supprimer les jeux GTA classiques de diverses vitrines en étant l’exemple le plus notable. Jump Force, le combattant d’anime Shonen Jump a également rencontré ce sort récemment. En tant que personne soucieuse de la préservation des jeux, des décisions comme celle-ci sont profondément préoccupantes même si elles ne sont pas inattendues.

G/O Media peut toucher une commission

Titanfall a contribué à donner le ton à toute une génération de tireurs à la première personne, et ses effets sur le genre sont indéniablement présents, même aujourd’hui. Enfer, l’excellent grappin de Halo Infinite est du pur Titanfall. Perdre l’accès à ce classique est un coup dur pour quiconque s’intéresse même brièvement à l’histoire des FPS.

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas acheté le jeu, il restera en vente jusqu’au 1er mars 2022, et les serveurs multijoueurs du jeu resteront en ligne même après que le jeu aura été retiré des magasins et des services d’abonnement partout.

Au revoir Titanfall, reposez-vous bien mon doux prince méca.