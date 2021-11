Titans RB Derrick Henry souffre d’une blessure potentielle à la fin de la saison lors d’une victoire contre des colts

L’un des meilleurs joueurs de la NFL pourrait être absent pour le reste de l’année. Selon Adam Schefter d’ESPN, le porteur de ballon des Tennesse Titans, Derrick Henry, a subi une blessure au pied pouvant mettre fin à la saison et subit une IRM lundi pour déterminer l’étendue des dégâts. Les Titans craignent qu’Henry ait une fracture de Jones, ce qui nécessiterait une intervention chirurgicale de fin de saison.

Henry a joué dans 54 des 73 clichés offensifs du Titan dimanche. Il a reçu des soins médicaux au pied au milieu du premier quart avant de retourner sur le terrain. Henry n’a pas parlé aux journalistes après le match, mais a terminé avec 68 verges sur 28 courses dans la victoire 34-31 des Titans contre les Colts d’Indianapolis.

Henry est actuellement en tête de la NFL pour les rushes (219), les verges au sol (937) et les touchés au sol (10). Il vient de terminer une saison 2020 où il a été nommé joueur offensif de l’année, cumulant 2 027 verges et 17 touchés en 378 courses. En plus d’être nommé joueur offensif de l’année, Henry a été nommé dans la première équipe All-Pro pour la première fois de sa carrière.

En parlant à The Spun, on a demandé à Henry s’il envisageait de courir à nouveau sur 2 000 verges cette saison. « Pas vraiment, » dit-il. « Je n’y pense pas vraiment ou je ne m’y attache pas trop. J’essaie juste de m’améliorer chaque semaine et de regarder le film pour voir comment je peux améliorer mon jeu. Je ne veux pas être trop pris dans ce que l’avenir me réserve parce que je veux me concentrer sur le moment présent avec mes coéquipiers. »

Henry a également été interrogé sur sa capacité à jouer avec une charge de travail importante. « Boire du lait aide certainement », a révélé Henry. « Mon processus de récupération consiste à prendre soin de mon corps, à faire tout ce que je peux pour le récupérer chaque semaine, à sortir pour m’entraîner et à m’améliorer d’un pour cent chaque jour. » La blessure d’Henry survient à un moment difficile pour les Titans. L’équipe fait une poussée vers les séries éliminatoires car elle a actuellement une fiche de 6-2 sur l’année et a une avance considérable dans l’AFC Sud. Les Titans ont atteint les séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons, notamment lors du match de championnat de l’AFC en 2019.