Titans Showrunner sur Scarecrow, Barbara Gordon et Gotham ⋆ .

Titans a partagé avec Entertainment Weekly le premier look de Vincent Kartheiser dans le rôle du Dr Jonathan Crane, alias Scarecrow, et une image de Savannah Welch dans le rôle de Barbara Gordon. Ils ont également parlé des rôles que ces deux personnages auront dans la troisième saison à venir. Famille Titans, nous sommes de retour.

Voici un premier aperçu exclusif de Vincent Kartheiser dans le rôle du Dr Jonathan Crane, alias Scarecrow dans #Titans saison 3 ! https://t.co/STHvkTI07A – Entertainment Weekly (@EW) 17 juin 2021

Le premier regard sur Barbara Gordon dans la saison 3 de “TITANS”. (Source : https://t.co/NveO1SofVr) pic.twitter.com/s01g65Wjq1 – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 17 juin 2021

Vincent Kartheiser est surtout connu pour avoir joué Pete Campbell dans Mad Men et aussi pour le malheur d’avoir joué Connor dans Angel, tandis que Savannah Welch, auteur-compositeur-interprète et amputée, jouera Oracle/Barbara Gordon. Les deux personnages feront partie du retour de la série à Gotham alors que Titans continue d’être davantage une série Gotham Knights. Crane travaillera au noir pour le service de police de Gotham City pendant son incarcération à l’asile d’Arkham.

“Pensez à Hannibal Lecter”, dit le showrunner Greg Walker à EW. “Il a eu l’opportunité de se prononcer sur les moyens d’arrêter les méchants, et un méchant éclate à Gotham et cela attire [Dick Grayson] travailler avec lui.

Il a poursuivi en expliquant: «Une grande partie de notre émission parle de devenir une famille et des peurs que les gens ont en vieillissant et en vieillissant. Crane semble être, à bien des égards, un méchant parfait dans la mesure où il exploite la peur. L’esprit et le cœur humains deviennent le champ de bataille. C’est quelqu’un qui travaille sur vos sentiments et vos émotions, et c’est là que nous voulons vivre.

Dick s’occupera, cette saison, de l’héritage de Batman et fera partie de sa transformation, mentalement et émotionnellement, en un “vrai Nightwing”. Cane joue un rôle dans cela parce qu’il “comprend l’esprit humain mais a également une vendetta profonde et sombre pour détruire les gens d’une manière dont vous devez pouvoir vous manifester en tant qu’acteur – pour trouver le brisé et la manie”.

Ils louent le fait que Kartheiser joue bien dans le rôle, et je n’en doute pas. Il a toujours été excellent dans son travail, et j’ai hâte de voir ce que ça donne. Nous entendons également parler de Barbara et de ce qu’elle pense de l’héritage de Bruce Wayne et de son père Jim Gordon.

« Barbara va être contrariée par l’arrivée de Dick. Le sentiment de Barbara est que l’héritage de Bruce et Jim a été cette idée qu’elle pense être archaïque et inefficace : le syndrome de Dieu, ce qui signifie que les super-héros créent la situation où ils sont les héros. Ils tombent sur une situation, la résolvent, puis ils partent. Et elle pense que cela empêche les gens de résoudre leurs propres problèmes et que les habitants de Gotham doivent trouver comment résoudre leurs propres problèmes et ne pas être des victimes passives attendant qu’un super-héros sauve la situation.

Tout cela pour dire que ce sera une série très centrée sur Gotham, la ville étant “un personnage énorme cette saison”, ce qui est cool, mais … qu’en est-il de Starfire, Raven, Beastboy et de toute la famille non Gotham Bat personnages? Je suppose que nous devrons simplement voir s’ils obtiennent des scénarios décents de plus d’un épisode cette saison.

(via EW, image : DC Comics)

