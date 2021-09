Titans Star réagit au spectacle de DC en train de tuer son personnage 10z viral

Attention : ce post contient des spoilers pour Titans saison 3, épisode 9 « Souls »

Titans La star de la saison 3 réagit à la mort de son personnage dans l’émission DC sur HBO Max. Titans est un public mature qui affronte les Teen Titans de DC, un groupe de jeunes super-héros qui se regroupent pour lutter contre des menaces plus importantes. Le casting principal de la série comprend Brenton Thwaites dans Nightwing, Mame-Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven, Ryan Potter dans Beast Boy, Curran Walters dans Robin/Jason Todd, Conor Leslie dans Wonder Girl, Alan Ritchson dans Hawk, Minka Kelly comme Dove, Chelsea Zhang comme Rose Wilson, Joshua Orpin comme Superboy, Esai Morales comme Deathstroke et Iain Glen comme Bruce Wayne. La série en est actuellement à sa troisième saison et a commencé à bouleverser le statu quo de manière majeure.

Jusqu’à présent, Titans a présenté un certain nombre de scénarios et de personnages des bandes dessinées Teen Titans, ainsi que les favoris des fans de l’univers DC. La saison 3 a vu l’introduction de Red Hood, Barbara Gordon, Tim Drake et Scarecrow, ainsi que l’histoire principale prenant des tournants sombres avec la mort de personnages et le mélange habituel de combats brutaux et de batailles sanglantes. En plus de Red Hood en tant que menace crapuleuse, la sœur de Starfire, Blackfire, interprétée par Damaris Lewis est une menace centrale pour Titans saison 3.

De retour dans Titans saison 3, épisode 3, Hawk/Hank Hall de l’acteur Alan Ritchson a été tué par Red Hood, l’envoyant dans une mystérieuse vie après la mort. Dans l’épisode 9, intitulé “Souls”, Ritchson’s Hawk sacrifie son opportunité de retourner dans les vivants, en permettant à Tim Drake et Donna Troy de passer un pont dans l’au-delà qui s’effondre avant qu’il ne puisse également traverser. Maintenant, dans une interview avec EW, Ritchson a commenté le sort de son personnage, affirmant que la décision avait été prise pour lui et que c’était “pour le mieux”. L’acteur dit qu’il pense que la fin que Hawk reçoit est un “cadeau” et que son personnage restant dans l’au-delà était “le meilleur type de fermeture” pour son personnage. Bien que Ritchson admette qu’il serait resté 50 saisons s’il n’avait jamais été confronté au départ, il dit que les producteurs lui ont demandé s’il serait un jour prêt à revenir, ce à quoi il a répondu :

« Est-ce que je retournerais chez Titans ? Oui. Ai-je l’impression d’avoir trouvé la fermeture et la paix? Je suis donc satisfait si je ne reviens jamais et reconnaissant pour le temps que j’ai eu.

Ritchson n’est pas long pour un nouveau concert, cependant, car l’acteur entre dans les bottes levées de Tom Cruise en tant que personnage de Lee Child, Jack Reacher, dans une nouvelle série pour Amazon Prime. Cruise a joué le personnage pour deux films, mais a depuis quitté la propriété, qui va désormais se recentrer en tant que spectacle. Ritchson, qui ressemble plus à la description du personnage par Child que Cruise, incarnera le personnage dans une adaptation du premier roman de Jack Reacher, “The Killing Floor”. L’acteur dit que jouer Reacher est un rôle de rêve et qu’il pourrait prendre sa retraite après l’avoir joué et être totalement satisfait, précisant que “c’est avec un cœur plein et une tonne de gratitude que j’ai endossé ce rôle, mais c’est aussi avec la compréhension que c’est une énorme responsabilité.

Les Titans étant une entité distincte de la DCEU, il y a beaucoup de place pour mélanger les choses, et tuer des personnages clés a tendance à produire un bon effet dramatique, en particulier lorsqu’une émission entre dans ses troisième et quatrième saisons. Sans bouleversements majeurs, les choses peuvent devenir très périmées et Titans semble embrasser la fraîcheur à ce sujet, en prenant des personnages et des histoires connus des bandes dessinées et en leur donnant une tournure légèrement différente, tout en honorant les choses qui les rendent convaincantes. Ritchson a l’air particulièrement humble et reconnaissant d’avoir joué le rôle de Hawk, et c’est toujours un bon signe lorsque les producteurs demandent si une star serait prête à revenir et à laisser un pont pour que cela se produise. Si Titans se poursuit pendant de nombreuses saisons à venir, ne soyez pas surpris qu’un autre bouleversement dramatique soit le retour de Ritchson’s Hawk.

