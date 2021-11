Tite appelle Vincius au Brésil après la blessure de Firmino

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale brésilienne, Tite, n’a pas initialement inclus Vinicius Jr dans son équipe pour les prochains matchs de qualification contre l’Argentine et la Colombie, ce qui a suscité toute une controverse. C’est une décision que de nombreux Madridistas ont finalement considérée comme un déguisement de bénédiction, car elle permettrait à l’attaquant brésilien de rester à la maison et d’éviter les longs voyages en Amérique du Sud (et bien sûr, la probabilité d’un football très physique).

Mais en raison d’une blessure de Firmino de Liverpool, Tite a convoqué Vinicius, qui voyagera désormais avec Casemiro et Eder Militao en Amérique du Sud après que le Real Madrid affrontera le Rayo Vallecano samedi au Bernabeu.

Il ne fait aucun doute que Vinicius, qui est probablement le joueur brésilien le plus en forme de la planète actuellement, méritait d’être appelé. Que Tite le joue maintenant est une autre affaire, car il n’occupe pas nécessairement la même position que Firimno et rivalise davantage avec Neymar.

Le Brésil affronte la Colombie le 11 novembre et l’Argentine le 16 novembre.