Tite dit qu’il aimerait affronter des équipes européennes après avoir battu le Pérou

18/06/2021 à 10h20 CEST

L’entraîneur brésilien, Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’, a déclaré ce jeudi, après la victoire 4-0 de Canarinha sur le Pérou en Copa América, que aimeriez-vous jouer pour des équipes européennes, bien qu’il valorise également le potentiel des Sud-Américains.

“On veut (jouer avec) l’équipe espagnole, on veut l’équipe du Portugal, on veut… toutes les équipes européennesS’il y avait un calendrier qui nous fournirait aussi d’autres situations », a déclaré le sélectionneur lors de la conférence de presse à l’issue du match contre le Pérou, au stade Nilton Santos de Rio de Janeiro.

“On aimerait avoir ce calendrier pour jouer avec des équipes européennes, mais…”, a-t-il complété.

Dans la réédition de la finale de la Copa América 2019, le quintuple champion du monde a facilement battu l’équipe péruvienne avec des buts de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro et Richarlison.

Le Brésil a ainsi réalisé son deuxième triomphe en deux matchs disputés par le groupe B de la Copa América, une séquence qui s’ajoute aux six victoires remportées lors des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2022 au Qatar dans le même nombre de jours.

Tite a affirmé qu’ils font leur préparation “de la meilleure façon possible” et a apprécié les équipes sud-américaines.

“Le Pérou a joué de grands matchs lors de la Coupe du monde en Russie” et a terminé deuxième de la dernière édition de la Copa América, qu’ils ont perdue contre le Brésil en 2019, a souligné Tite.

“Nous avons l’Argentine, avec Messi, Lautaro, Agüero et compagnie ; nous avons la Colombie avec Sánchez, Mina, Cuadrado, des joueurs de haut niveau ; nous avons l’Uruguay, avec Suárez, avec Cavani, avec Godín…”, a-t-il listé.

A propos de Neymar, auteur d’un des buts contre le Pérou et principal artisan du triomphe brésilien, Tite ne lui a pas imposé de limites et a souhaité qu’il ait toujours “la santé”, “la maturité” et aucun problème de blessures.

“Je pense que lui donner une liberté de création a contribué à la victoire immédiate de l’équipe. Nous cherchons également à lui donner un plus grand champ d’action pour exploiter tout son talent”, a-t-il déclaré.

Cependant, il a tenu à souligner que derrière la victoire contre le Pérou “il y a aussi une équipe qui doit être valorisée”. D’un autre côté, l’entraîneur a déclaré que la première mi-temps ne s’était pas déroulée comme prévu.

“Nous étions en dessous de notre niveau pour certaines raisons, à cause de la qualité du Pérou, de l’intensité du marquage (…) Nous avons eu des passes nerveuses typiques d’une équipe très modifiée”, a-t-il expliqué.

Pour cette raison, Tite a décidé d’amener le créatif Everton Ribeiro à la pause, Cela a conduit à un meilleur contrôle du ballon pour l’équipe brésilienne, qui a marqué trois des quatre buts en seconde période.