Tite nie qu’il sera démis de ses fonctions

06/07/2021

Le 06/08/2021 à 01:01 CEST

L’entraîneur brésilien, Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’, a nié lundi avoir été menacé d’être licencié pour sa position critique sur la Copa América au Brésil et a affirmé que, malgré la pression, il continue de travailler et est prêt à faire de son mieux. pour Canarinha. .

Avec un “non” catégorique en conférence de presse virtuelle, Tite a nié avoir été menacé de son limogeage par le président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Rogerio Caboclo, compte tenu des prétendues divergences des deux sur la décision du Brésil d’assumer l’organisation de la Copa América après que l’Argentine et la Colombie ont renoncé à le faire.

L’entraîneur a refusé d’anticiper la position commune des joueurs et du comité technique sur la Copa América, qu’ils ne divulgueront qu’après le match de mardi avec le Paraguay à Asunción des tours de qualification de la Coupe du monde, et n’a ni nié ni confirmé que les joueurs brésiliens ont renoncé au boycott et ont décidé de disputer le tournoi qui débutera dimanche prochain.

“Nous réitérons notre respect pour la situation et c’est pourquoi lorsque les tours de qualification seront terminés, la commission technique et les athlètes donneront leur avis et clarifieront aux gens“, Il a dit.

L’entraîneur a affirmé que, malgré une campagne des partisans du président Jair Bolsonaro sur les réseaux sociaux pour qu’il démissionne de son poste, il continuera à l’exercer avec une totale disposition.

« À mon avis, et en raison de mon échelle de valeurs et de ma formation, j’ai beaucoup de respect pour mon travail, pour l’équipe brésilienne et pour un moment où nous avons joué les éliminatoires de la Coupe du monde (au Qatar 2022), et la meilleure façon de rembourser la confiance de ceux qui sont en ma faveur et de ceux qui sont contre, c’est de faire mon travail au mieux”, a-t-il déclaré.

“Ma responsabilité est de faire bien jouer l’équipe brésilienne et c’est ce que je ferai”, a ajouté Tite, qui a précisé que son engagement est d’être aligné avec l’équipe nationale et non avec un mouvement ou un parti politique.

Il a déclaré que les joueurs et la commission technique considèrent les éliminatoires de la Coupe du monde comme une priorité et c’est pourquoi ils ne divulgueront leur position sur la Copa América au Brésil qu’après le match de mardi avec le Paraguay.

“Le temps des manifestations est notre temps, et par le nôtre j’entends la commission technique et les footballeurs. Nous sommes fiers de ce que nous faisons et nous connaissons la grandeur et le moment important pour l’équipe nationale. Je veux être concentré avec corps et âme (dans les tours de qualification) et faire de notre mieux et de notre mieux contre le Paraguay », a-t-il souligné.

PRÉSIDENT DE LA CBF, SÉPARÉ DE SES FONCTIONS

Il a également refusé de se prononcer sur la décision de la Commission d’éthique de la CBF de révoquer temporairement le président de l’entité, Rogerio Caboclo, alors qu’il fait l’objet d’une enquête pour une plainte pour harcèlement sexuel et moral, et de répondre si le sortie Le leader avait amélioré l’ambiance à Canarinha.

“Je comprends la question et nous connaissons l’ampleur et la gravité de l’affaire, mais il y a un comité d’éthique qui doit adopter les mesures nécessaires. C’est leur responsabilité et ce n’est pas notre responsabilité”, s’est-il borné à dire.

“Je comprends et respecte (l’insistance de la presse à connaître son opinion sur le manager), mais pour nous ce n’est pas d’une importance vitale. L’important est de s’entraîner et de bien jouer”, a-t-il ajouté.

L’entraîneur a assuré que les problèmes en dehors du terrain rendent difficile la préparation des tours de qualification, mais a averti que ni lui ni ses joueurs n’avaient à se prononcer sur toutes les questions.

“Cela a été assez difficile (la préparation) pour le moment social que nous vivons et nous le comprenons. Les gens pensent que nous devons avoir un avis sur tout mais nous n’avons qu’à avoir un avis sur le football et nous le faisons avec passion, ” a-t-il répondu lorsqu’on l’a interrogé sur News sur la polémique sur le transfert de la Copa América au Brésil, l’un des pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et qui ne contrôle toujours pas le taux d’infections.

Il a ajouté que les controverses génèrent un plus grand degré de difficulté, mais a souligné la capacité émotionnelle dont ses joueurs ont fait preuve lors du match de vendredi dernier, lorsqu’ils ont battu l’Équateur 2-0.

“Nous avons eu une très grande capacité émotionnelle pour filtrer ces situations et nous avons eu le bon sens, parfois d’ignorer les provocations, et de nous concentrer sur le travail”, a-t-il déclaré.