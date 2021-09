Tite ouvre les portes de la Seleçao à Guardiola

in

01/09/2021 à 20:47 CEST

Tite, le sélectionneur brésilien, est peu enclin à défrayer la chronique. Cependant, lors de la conférence de presse précédant Chili-Brésil, qualification pour la Coupe du monde au Qatar, lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu Pep Guardiola formation Canarinha, il a laissé une phrase qui donnera beaucoup à dire. “L’entraîneur n’a pas de nationalité mais de compétence et c’est une logique qui s’applique aussi bien à lui qu’aux entraîneurs brésiliens”, a-t-il exposé.

C’était le sien Guardiola qui a alimenté le débat sur son avenir lorsque, lors d’un événement organisé par une institution financière brésilienne, il a déclaré il y a quelques jours que la prochaine étape de sa carrière, une fois son passage à City terminé, sera d’entraîner une équipe nationale.

La présence d’un éventuel entraîneur étranger au Brésil est une question très sensible, car elle briserait une tradition qui s’est étirée au cours des 95 dernières années. Dans ce contexte, la position de Tite Cela peut sembler quelque peu ambigu, mais, en réalité, il s’agit d’une déclaration implicite selon laquelle des entraîneurs non brésiliens dirigent la Seleçao.

Conscient de la réalité brésilienne, le sien Guardiola Il a souligné le jour où il a révélé que son avenir pointait vers le banc d’une sélection, la difficulté de diriger Canarinha. “Je crois que l’entraîneur de l’équipe brésilienne sera toujours un Brésilien, je ne vois pas d’étranger dans des équipes comme le Brésil”, un point.

Guardiola salué, à cette occasion, le travail accompli par Tite: “Je pense que votre équipe est fantastique, certains de vos joueurs sont les miens et d’autres sont mes rivaux et ils se complètent très bien. Le Brésil est toujours le favori dans toutes les compétitions auxquelles ils jouent, il l’a toujours été et le sera”.