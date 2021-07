Tite pense à remporter la coupe quel que soit le rival en finale

06/07/2021 à 07:05 CEST

. / Rio de Janeiro

L’entraîneur de l’équipe de football brésilienne, Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’, a exclu lundi qu’il avait une préférence pour un rival spécifique pour la finale de la Copa América 2021 que Canarinha jouera samedi au stade Maracana de Rio de Janeiro. “Je respecte énormément le travail des techniciens de l’équipe et de l’équipe nationale. Nous ne voulons battre personne en particulier, nous voulons mériter cette victoire et c’est pourquoi je n’ai aucune préférence pour l’un ou l’autre rival”, a déclaré Tite lors d’une conférence de presse. conférence après le match Victoire 1-0 sur le Pérou en demi-finale.

En finale samedi prochain dans le mythique Maracana, le Brésil attendra le vainqueur de l’autre demi-finale, qu’il disputera ce mardi Argentine et Colombie au stade Mané Garrincha, dans la capitale Brasilia.

Le seul but du match qui a opposé lundi les finalistes de l’édition précédente du plus ancien tournoi d’équipes nationales au monde au stade “Nilton Santos” de Rio de Janeiro a été marqué par le créateur Lucas Paquetá à 34 minutes de la première mi-temps. . “Nous recherchons la domination et le contrôle, qui sont des situations différentes. Cela aurait pu se traduire par des buts et un meilleur score, mais cela manquait d’efficacité”, a déclaré Tite.

L’entraîneur a également souligné le travail du staff technique et médical avec la préparation physique pour récupérer le groupe qui avait une “usure” en jouant toute la seconde mi-temps contre le Chili en quarts de finale à 10 joueurs et en moins de 72 heures face au Pérou.

Sur le mandat d’Éderson en tant que gardien de but, après la rotation qu’il avait connue lors des matchs précédents, Tite a fait valoir : “Nous avons trois gardiens formidables et extraordinaires. Aucun n’est meilleur que l’autre, mais le moment est important pour l’élection” et c’est pourquoi il n’a pas décidé qui agira en finale.

Lucas Paquetá : “Je ne choisis pas d’adversaire”

Le milieu de terrain de l’équipe de football brésilienne et française de Lyon Lucas Paqueta Il a affirmé ce lundi qu’il n’avait pas d’adversaire favori pour la finale du tournoi samedi prochain. “Je ne choisis pas d’adversaire. Nous sommes prêts à faire de notre mieux et à mériter ce titre”, a déclaré le joueur à l’issue du match disputé au stade olympique “Nilton Santos” de Rio de Janeiro.

Canarinha défendra le titre remporté en 2019 sur la même scène de Rio, en battant l’équipe péruvienne 3-1, leur rivale ce lundi en demi-finale. Concernant la victoire contre le Pérou, obtenue avec son but à la 34e minute, Lucas Paquetá a estimé que c’était “un match très difficile, très disputé et avec un marquage très fort”. “Nous avons réussi à assurer la victoire et à avancer”, a déclaré le milieu de terrain qui s’est imposé dans le titulaire brésilien et a été salué par Neymar à la fin du match. “Je suis très heureux de pouvoir aider l’équipe nationale et Neymar”, a-t-il déclaré.

Neymar veut l’Argentine en finale

Neymar a qualifié lundi l’arbitre chilien Roberto Tobar d'”arrogant”, hôte du match de demi-finale contre le Pérou, et a indiqué qu’il préférait l’équipe argentine en finale, le 10 juillet au stade Maracanã. “Je veux l’Argentine parce que j’ai beaucoup d’amis là-bas et je veux les affronter et que le Brésil gagne”, a déclaré Neymar après la victoire contre le Pérou avec une passe décisive de sa part. Neymar a partagé un vestiaire avec Lionel Messi à Barcelone et maintenant il le fait avec Ángel Di María et Leandro Paredes au Paris Saint Germain.

Le seul but du match disputé au stade Nilton Santos, à Rio de Janeiro, a été inscrit par Lucas Paquetá en première mi-temps grâce à une passe décisive de sa part. “Paquetá est un grand joueur et il grandit à chaque match. Il a fait une excellente saison avec son club (Lyon) et c’est un joueur très important pour l’équipe brésilienne”, a félicité Neymar.

L’attaquant a critiqué l’arbitre du match, à qui l’équipe péruvienne s’est plainte de ne pas lui avoir accordé de penalty. Cette décision n’a pas non plus été soumise à l’examen du VAR et au mécontentement accru dans le pays andin. “C’est un arbitre très arrogant. Son apparence. C’est irrespectueux. Il peut faire des erreurs ou bien faire les choses, cela fait partie du jeu, mais il ne peut pas être un arbitre de demi-finale de la Copa América”, a souligné Neymar.