Tite peut penser à tourner

14/10/2021 à 02h30 CEST

pari

Brésil vs Uruguay

Quelle fenêtre de qualifications américaines l’Uruguay a. Après n’avoir rien fait avec la Colombie le premier des trois jours, ils se sont rendus en Argentine pour se faire tabasser et maintenant ils se déplacent au Brésil en espérant que la canarinha tournera et sera plus bienveillante avec eux, puisqu’ils sont presque qualifiés pour la Coupe du monde du Qatar. Des joueurs comme Vinicius ont montré leur mécontentement face au manque de minutes, tandis que des partants indiscutables comme Casemiro ou Militao sont faibles pour ce match.

L’Uruguay peut avoir quelques espoirs de gratter quelque chose après avoir vu le Brésil faire match nul 0-0 lors de son dernier match contre la Colombie après avoir commencé ce tour de qualification pour la Coupe du monde avec neuf victoires consécutives. Les célestes signeraient un match nul sans hésiter et nous pensons que cela peut être un quota logique dans un match où il y a de la fierté et pas grand-chose d’autre en jeu pour le Brésil. Vers le versement [4.00] Il est payé que Luis Suárez, Fede Valverde et compagnie prennent l’air pour éviter un play-off qu’ils n’ont qu’à un point.

Le Brésil, cependant, c’est beaucoup le Brésil et laisser des points à domicile n’est pas vraiment à l’ordre du jour, donc un simple pari sur leur victoire avec plus de 2,5 buts est accordé à [2.60] étant une option que beaucoup devraient explorer sur le marché conservateur. L’équipe de Tite n’a encaissé que trois buts en dix matchs, mais les défaites qu’ils ont subies peuvent causer des frictions en défense.

Le quota qu’un vieux renard comme Luis Suárez marque à ce jeu nous semble le moins recommandable en semblant [3.80]. L’attaquant de l’Atlético de Madrid est un expert de la pêche en eaux troubles, bien que si l’on doit opter pour quelqu’un sur ce marché des buteurs, il faut certainement penser à un Neymar qui tire des fautes et des tirs au but et toute action dangereuse. L’attaquant du Paris Saint Germain est coté sur [2.40].

Si nous nous laissons emporter par la tendance et ne pensons pas que Tite puisse essayer de brancher ses remplaçants mécontents, il y a un quota que nous devons suivre de très près et qui prie pour que le Brésil gagne ; Le Brésil obtient plus de corners et l’Uruguay reçoit plus de cartons pour [3.75]. Les matchs dominants de l’équipe nationale de Rio de Janeiro à domicile ont été la tendance habituelle, sauf le jour de l’accident en finale de la Copa América. Nous verrons si l’Uruguay est capable de reproduire l’Argentine, même si nous la voyons un peu exotique.