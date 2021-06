Tite se lance le défi de mettre fin à une séquence de 36 ans sans gagner à Asunción

in

L’entraîneur brésilien, Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’, a dit ce lundi que Le Brésil va travailler dur pour battre le Paraguay dans le match de mardi des éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar 2022 et mettre fin à la séquence de 36 ans de Canarinha sans gagner à Asunción.Tite a admis que c’était son défi personnel de mettre fin à la longue période pendant laquelle le Brésil n’a pas battu le Paraguay à Asunción, puisque lors des derniers matches depuis 1985, quand il a gagné 0-2 avec des buts de Casagrande et Zico, a concédé deux défaites et obtenu deux nuls.

Il a admis, cependant, que le degré de difficulté à battre le Paraguay à domicile est très grand.

“La qualité du Paraguay est excellente et ils auront l’avantage de jouer à domicile dans des tours de qualification de très haut niveau. C’est quelque chose qui me met au défi”, a déclaré l’entraîneur de l’équipe brésilienne lors de la conférence de presse télématique qu’il a concédée à la veille du match.

Le Brésil est en tête du classement des Qualifications sud-américaines avec cinq victoires dans le même nombre de matchs et 15 points, soit plus du double de celui du Paraguay (7), mais son rival de mardi est également invaincu dans les tours de qualification en cours (une victoire et quatre nuls).

Tite a refusé d’anticiper la composition du Brésil pour le match de mardi, “afin de ne pas faciliter l’organisation défensive du Paraguay”, et s’est montré évasif lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité que Gabriel Jesús remplace Gabriel Barbosa “Gabigol” ou l’entrée éventuelle de créatifs comme Everton Ribeiro ou Roberto Firmino à la place de Fred, son deuxième flyer de confinement.

“Nous avons un groupe d’athlètes de très haut niveau et l’utilisation de l’un ou de l’autre dépend de termes stratégiques. Mais je suis très calme sur le niveau de chacun, pour l’instant de chacun, et pour l’histoire de la sélection de chacun. Cela crée de nombreuses possibilités pour l’utilisation de l’un ou l’autre athlète », a-t-il déclaré.

Tite a souligné que Le Brésil peut égaler à Asunción sa meilleure campagne en qualification pour la Coupe du monde depuis 1969, lorsqu’il a remporté les six matchs auxquels il a joué, malgré le fait que la pandémie de COVID-19 ait rendu l’entraînement difficile et distancié.

Il a ajouté que, malgré les difficultés et les modifications qu’ils ont dû apporter, l’équipe a réussi à maintenir un haut niveau de compétition et une grande régularité.

“Dans les matches de qualification, nous avons maintenu un équilibre, avec 60% de contrôle du ballon, une très forte force défensive et une moyenne de 2,3 buts par match”, a-t-il déclaré.