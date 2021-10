Tite, un coach idéal pour le Brésil

16/10/2021 à 16h40 CEST

Le sélectionneur du Brésil Tite a remporté 20 victoires en huitièmes de finale sud-américains et est le cinquième entraîneur à le faire et celui qui a eu le moins besoin de temps avec un total de 23 matchs.. Leurs marches combinées en tête du groupe avec 31 points sur 33 possibles et a un avantage de six unités sur l’Argentine, en plus de 14 avec l’Équateur et 15 avec la Colombie.

Le Brésilien, qui a pris les rênes de l’équipe en juin 2016, a dirigé un total de 66 matchs et a ajouté 50 victoires, 11 nuls et seulement cinq défaites. Malgré la chute en finale de la Copa América 2021, là seleçao Oui, ils l’ont remporté en 2019 et ils sont l’une des équipes les plus fortes de tout le football international et l’un des meilleurs prétendants à la Coupe du monde 2022 au Qatar aux côtés de la France de Deschamps..

20 – Tite a remporté sa 20e victoire lors des qualifications sud-américaines, étant ainsi le cinquième entraîneur à atteindre cette marque et celui qui a eu besoin du moins de matchs pour l’atteindre (23PJ – 20V 3E). Dominant. pic.twitter.com/Ix4mjLBgsP – OptaJavier (@OptaJavier) 15 octobre 2021

L’ancien entraîneur des Corinthians a été le cinquième entraîneur à remporter 20 victoires dans les phases éliminatoires sud-américaines, mais il a été le plus rapide à y parvenir (23), s’imposant sur Marcelo Bielsa (32 ans), Néstor Pekerman (36 ans), Darío Gómez (41 ans) et Oscar Tabárez (44 ans).

Un entraîneur historique

Tite a dirigé un total de 66 matchs depuis l’été 2016 et fait déjà partie du top 5 des entraîneurs avec le plus de matchs.: seulement Mário Zagallo (139), Carlos Alberto Parreira (117), Dunga (84) et Vicente Feola (68) ils sont au premier plan depuis le plus longtemps.

Cependant, et malgré l’autorité du Brésil au cours des cinq dernières années, la défaite contre l’Argentine en finale de la Copa América 2021 a été un grand traumatisme pour les supporters brésiliens : c’est la première fois que le Brésil ne remporte pas le titre en tant qu’hôte. Il l’a fait en 1919, 1922, 1949, 1989 et 2019, lorsqu’il a organisé le tournoi.