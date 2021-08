“Title Hamster” Julian Nagelsmann satisfait de la performance du Bayern Munich face au Borussia Dortmund

in

C’est arrivé… c’est finalement arrivé : Julian Nagelsmann a remporté son premier match en tant que manager du Bayern Munich.

« Nous avons très bien défendu et avons été très agressifs. Malheureusement, nous n’avons pas pris la tête tout de suite. Nous méritions absolument de gagner », a déclaré Nagelsmann après le match (tel que capturé par Tz),

La victoire de la DFL-Supercup sera-t-elle le premier de nombreux futurs titres ? Nagelsmann l’espère – et il a expliqué son désir de gagner d’une manière extrêmement étrange.

« Tout d’abord, j’aimerais plus de titres. J’ai de si petites dents de hamster, comme vous pouvez le voir, et donc bien sûr, j’aimerais être un ‘Title Hamster*’ », a déclaré Nagelsmann.

Euh, d’accord. C’est “Title Hamster”.

Quoi qu’il en soit, Nagelsmann a continué à créditer son prédécesseur, Hansi Flick, d’avoir joué un rôle dans le succès de l’équipe.

« Nous n’avons pas trop de temps pour célébrer. Le titre est une récompense pour la saison dernière quand Hansi Flick est devenu champion. Je suis heureux, mais le titre appartient à plus de personnes que moi », a déclaré Nagelsmann.

(*Note BFW : nous avons fait passer la traduction de « Title Hamster » par l’intermédiaire de deux traducteurs automatiques et d’un de nos locuteurs allemands et aucun ne pouvait contester « Title Hamster », donc vous savez quoi, « Nous le ferons en direct, (BLEEP) IL !” C’était vraiment trop beau pour ne pas l’utiliser. Certes, nous avons tenu ce chemin plus longtemps que nous le voulions parce que cela semblait tellement absurde. Même le Daily Mail – bien que probablement confus comme nous – y est allé)