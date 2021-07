Titmus est en route pour le trône

28/07/2021 à 08:07 CEST

. / Tokyo

l’australien Mésange d’Ariarne a franchi une nouvelle étape pour se couronner comme ‘reine’ de la natation des Jeux de Tokyo, après avoir ajouté mercredi sa deuxième médaille d’or dans la capitale japonaise lors d’une finale du 200 libre où l’Américaine Katie Ledecky n’a même pas pu monter sur le podium. Un résultat qui a mieux que tout mis en scène le changement de régime qui se déroule dans ces Jeux, dont Ledecky, jusqu’alors numéro un mondial incontesté de la natation féminine, semble obligé de remettre la couronne au jeune Titmus.

Un relais qui commence déjà à se voir avec le triomphe que la nageuse océanique, qui aura 21 ans en septembre prochain, a remporté lundi dernier sur le 400 nage libre, après avoir nettement dépassé une Ledecky qui pourrait au moins se consoler avec la médaille d’argent. Une consolation qui a manqué au Nord-Américain lors de la finale du 200, au cours de laquelle katie ledecky Non seulement elle a une nouvelle fois été dépassée par un imposant Titmus, qui a remporté avec un temps de 1: 53.50, un nouveau record olympique, mais elle a aussi été vue relégué à la cinquième place.

Ledecky, champion sur cette distance il y a cinq ans aux Jeux de Rio, n’a jamais semblé en mesure de se battre pour les médailles, avant la poussée de l’Australienne Titmus, de la Hongkongaise Siobhan Haughey et de la Canadienne Penny Oleksiak, qui se partageaient le podium. Une défaite douloureuse que Katie Ledecky, lauréate de cinq médailles dont quatre d’or aux Jeux de Rio, a su compenser une heure plus tard en devenant la premier champion olympique du test 1500.

Le triomphe a cependant laissé plus de doutes que de certitudes sur l’état de forme du Nord-Américain, puisque bien que Ledecky, qui l’a emporté avec un temps de 15 :37.34, ait finalement décroché sa première médaille d’or dans la capitale japonaise, à peine quatre secondes d’avance. par lequel il a battu sa compatriote Erica Sullivan a redoublé d’incertitude. Il est impossible de ne pas se souvenir des mètres et des mètres dans lesquels Katie Ledecky, triple championne du monde et détentrice du record universel, menait toutes ses rivales à chacune de ses participations au 1500. Un fait que vous fait douter de l’affiche préférée avec laquelle l’Américain s’élance dans le test 800 libre, le dernier dans lequel Ledecky et Titmus s’affronteront, attendant de savoir si tous les deux, comme cela semble plus que prévisible, agissent dans le relais 4×200.

Derniers chapitres du duel entre Titmus et Ledecky pour la couronne de reine de la natation à ces Jeux, titre auquel la Japonaise Yui Ohasi a également soumis sa candidature, après avoir ajouté comme titre de championne olympique des 400 styles, l’or récolté ce Mercredi en finale des 200 styles.

Pour sa part, le Hongrois Kristof Milak a rencontré les prévisions et a été proclamé le nouveau champion olympique du 200 papillon, dans une finale au cours de laquelle le nageur magyar a dû se contenter d’un record olympique, après avoir conservé 52 centièmes de son record universel. La supériorité du nageur hongrois dans cette épreuve est telle que le doute ne résidait pas à savoir si Milak allait remporter l’or, chose qui allait de soi, mais à savoir s’il serait capable de faire baisser la stratosphérique 1:50.73 qu’il a comme record du monde. Un défi titanesque dont Milak est resté à 52 centièmes, après avoir signé avec un temps de 1:51.25 minutes la deuxième meilleure note de tous les temps. Un record insurmontable pour le Japonais Tomoru Honda, argent avec un temps de 1: 53.73, et pour l’Italien Federico Burdisso, qui a occupé la troisième marche du podium avec un record de 1: 54.45. Il a été laissé de côté sur le podium, après avoir remporté dans les quatre dernières épreuves olympiques, l’équipe masculine américaine, après avoir terminé quatrième dans la finale masculine du relais 4×200.

Sans chiffres de la stature de Ryan Lochte, Conor Dwyer et, surtout, du légendaire Michael Phelps, les États-Unis ont dû céder à la poussée d’une équipe britannique emmenée par Tom Dean et Duncan Scott, médailles d’or et d’argent en finale de la 200 gratuits à ces Jeux Olympiques. De la main de Dean et Scott, qui ont ouvert et fermé le relais, la Grande-Bretagne a remporté l’or avec un temps de 6 : 58.58, un nouveau record européen, devant la Russie, l’argent avec 7 : 01.81, et l’Australie, qui a arraché le bronze. médaille des États-Unis.

Défaite que l’Américain Caeleb Dressel ne veut pas subir, qui aspire à accrocher six médailles d’or à Tokyo, dans une finale sur 100 où l’Américain, vainqueur des deux dernières Coupes du monde, ne débutera pas avec le meilleur temps après avoir été battu en demi-finale par le Russe Kliment Kolesnikov. Le nageur russe, qui a signé un temps de 47,11, un nouveau record européen, a dépassé Dressel de 12 centièmes, deuxième avec un temps de 47,23, et de 69 sur l’Australien Kyle Chalmers, l’actuel champion olympique, qui est entré en finale avec le sixième meilleur temps après avoir nagé en 47,80 secondes.