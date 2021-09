Tito Ortiz a « malmené » Dana White lors d’une bagarre dans un avion privé alors que le président de l’UFC le suppliait d’arrêter

La querelle de Tito Ortiz et Dana White est longue, mais leur combat dans un avion pourrait être le chapitre le plus bizarre.

Le Temple de la renommée de l’UFC Ortiz est en action ce week-end contre son compatriote légende Anderson Silva, mais dans un match de boxe.

Dana White et Tito Ortiz ont eu une relation très mouvementée

Cependant, même s’il était l’une des meilleures stars qui ont aidé à élever l’UFC au début, il avait une relation fracturée avec White, le président de la promotion.

Cela a atteint son paroxysme une fois alors qu’ils étaient à 30 000 pieds dans les airs.

“Nous étions dans un avion privé en route vers le Japon, et c’était mes partenaires, les frères Fertitta, moi-même, Tito Ortiz et notre entremetteur à l’époque, Joe Silva”, a déclaré White à l’animateur de talk-show américain Conan O’Brien.

« Tito et moi étions en train de déconner, et il m’a mis dans ce qu’on appelle une manivelle.

Ortiz, qui fait partie du Temple de la renommée de l’UFC, était dirigé par White avant de devenir président de l’UFC

« Je tapotais et il ne s’est pas arrêté. Vous pouvez gravement blesser quelqu’un avec une manivelle, surtout aussi gros et fort que Tito.

«Alors j’ai juste commencé à lui faire exploser les côtes – j’ai commencé à lui donner des coups de poing dans les côtes – et quand il a lâché prise, j’ai juste sauté, et ce n’était qu’un combat de poing dans l’avion.

“Nous décollions littéralement, et l’avion était (aller et retour), et les frères Fertitta ont dû sauter et mettre fin au combat.”

La seule partie de l’histoire corroborée par Ortiz était le fait que White le suppliait d’arrêter la manivelle.

L’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC, Tito Ortiz, montre son t-shirt en l’honneur du président de l’UFC, Dana White, lors de la pesée de l’UFC 121

«Je le malmenais. Mais c’était amusant », a-t-il déclaré.

Ortiz et White ont toujours eu une relation difficile. À un moment donné, le couple a accepté un match de boxe d’exhibition. En fin de compte, le plan a été annulé lorsque Ortiz ne s’est pas présenté aux pesées.

Après la dernière sortie d’Ortiz au Bellator en 2017, il a montré des remords pour la détérioration de sa relation avec White au fil des ans. Après tout, White était autrefois son manager avant de devenir le visage de l’UFC.

“J’aime le gars, mec”, a déclaré Ortiz à ESPN après le combat. « Il a été mon premier manager. Je me suis toujours battu pour ce que je voulais dans ma carrière. Pas d’émotions fortes. J’ai beaucoup grandi au cours des quatre dernières années.

Dana White et Tito Ortiz étaient presque constamment en désaccord tout au long de la carrière de ce dernier