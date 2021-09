Tito Ortiz propose un combat contre Logan Paul après Anderson Silva

Tito Ortiz avant son match avec Anderson Silva

Après avoir perdu contre Anderson Silva hier soir lors de son match de boxe, Tito Ortiz a déclaré ceci :

« Ce n’est pas le critique qui compte ; Ce n’est pas l’homme qui indique comment l’homme fort trébuche, ou qui indique à celui qui travaille comment il pourrait faire mieux. Le mérite en revient à l’homme qui est vraiment dans le sable, dont le visage est entaché de poussière, de sueur et de sang ; qui s’efforce courageusement; qui se trompe, qui échoue encore et encore, car il n’y a pas d’effort sans erreur et sans défaut; mais qui s’efforce vraiment de faire les choses, qui connaît les grandes émotions, les grandes dévotions ; qui se consacre à une bonne cause ; qui, dans le meilleur des cas, connaît à la fin le triomphe des grandes réalisations, et qui dans le pire, s’il échoue, échoue au moins pendant qu’il ose, afin que sa place ne soit jamais auprès de ces âmes froides et timides qui non ils ne connaissent ni victoire ni défaite. Je serai de retour!«.



Tito Ortiz veut combattre Logan Paul

Et il veut retourner à Logan Paul. Parce qu’il a aussi fait cet autre post sur les réseaux sociaux :

«Logan Paul, nous avons perdu notre dernier combat, divertissons les fans !! Dès que possible”.

