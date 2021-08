Tito Ortiz sur le match de boxe contre Anderson Silva : “Je fais toujours le show. Je veux du sang !”

L’ancien champion des mi-lourds et l’une des grandes figures de l’UFC, Tito Ortiz, est vraiment très excité d’affronter dans ce que j’appelle ‘A Battle of Legends’ les autres grands du promoteur de Dana White, l’ancien champion des poids moyens Anderson Silva dans ce qui sera un grand match de boxe sur l’undercard Triller Fight Club le 11 septembre au Staples Center de Los Angeles, en Californie.

“Bad Boy” n’a pas lésiné sur les mots et sur son réseau Instagram il a posté : “C’EST OFFICIEL!!! Le 11 septembre en direct sur PPV @Triller « Battle of Legends ». Je pratique ma boxe sans arrêt depuis 10 ans. Je suis ravi de montrer mes compétences contre l’un des meilleurs combattants de MMA, Anderson Silva, dans un match de boxe. Je fais toujours un show ! Je veux du sang!”

Mettant en vedette certains des combats les plus classiques de l’UFC, tels que les trilogies contre Chuck Liddell et Ken Shamrock, ainsi que des duels historiques contre des monstres sacrés comme Wanderlei Silva, Randy Couture et Vitor Belfort, Tito Ortiz était la meilleure star de l’UFC. de loin la météo. Il a combattu 27 fois en MMA avec 21 victoires, 12 défaites et un match nul.

