Tito Rabat et Barni Ducati rompent leur accord

08/09/2021 à 18:44 CEST

L’Espagnol Tito Rabat qui a actuellement couru en Superbikes a rompu l’accord avec son équipe actuelle de Barni Racing et ne continuera pas à conduire cette saison. Après la dernière course sur le circuit de Cours de Magny en France et faute de résultats, l’aventure de Rabat en WorldSBK touche à sa fin. C’est ce que l’équipe elle-même a communiqué ce mercredi : “Le Barni Racing Team et Tito Rabat ont conclu un accord mutuel pour mettre fin à leur collaboration lors de la saison 2021 du World Superbike. Malgré les efforts consentis par les deux parties et compte tenu du fait que les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs, l’équipe et le pilote ont décidé de mettre fin à la collaboration », explique l’équipe de Marco Barnabo.

Après avoir pris sa retraite de la Coupe du monde MotoGP À cause d’une panne de moto, Tito Rabat a trouvé un moyen de continuer à concourir en se qualifiant pour le championnat du monde de Superbike pour la saison 2021 avec le Ducati Panigale V4R de Barni Racing. Après seulement quelques mois où huit manches du championnat et un total de 24 courses se sont disputées, il semble que l’Espagnol se soit retrouvé sans place dans le championnat du monde en raison du manque de résultats. Rabat n’a accumulé que 38 points jusqu’à présent cette saison et est 15e dans la lutte pour le championnat.

Les difficultés entre le pilote et l’équipe ont été constantes tout au long de la saison et ils ont décidé qu’il valait mieux désormais se séparer sans attendre de finir la saison ensemble. Ceux du Barni Racing Team seraient déjà à la recherche d’un pilote remplaçant pour la prochaine course qui se tiendra à Barcelone sur le circuit de Montmeló les 18 et 19 septembre, comme ils l’ont annoncé à la fin du communiqué : « Le directeur et propriétaire du équipe, Marco Barnabo, remercie Tito Rabat pour la détermination et l’engagement dont il a fait preuve tout au long de la saison jusqu’à présent, et lui souhaite la meilleure des chances pour son avenir professionnel. Le Barni Racing Team travaille pour poursuivre la saison avec un nouveau pilote pour la manche de Barcelone, prévue du 17 au 19 septembre” concluent-ils.