Tito Rabat et Isaac Viñales font leurs débuts à l’entraînement Superbike

21/05/2021 à 12:04 CEST

Le championnat du monde de Superbike a enfin commencé après de nombreux mois d’attente sur le circuit de Motorland Aragón. Pour la première fois, ils ont pu voir les motos renouvelées rouler sur la piste où ils ont testé les améliorations qu’ils avaient préparées pendant la pré-saison comme la nouveauté cette année dans laquelle les suspensions ont été unifiées et toutes les motos sur la grille seront monter Ölins.

Le début de la compétition WorldSBK Il a été retardé de trois mois en raison de Covid-19 et commence enfin ce week-end à Alcañiz et aura 13 courses programmées sur un calendrier serré qui rendra le championnat du monde encore plus intéressant. En plus de l’excitation de la Coupe du monde, il y aura trois représentants espagnols: Álvaro Bautista, Tito Rabat et Isaac Viñales.

Baptiste Il est sorti sur sa Honda CBR1000RR-R et est resté dans le top 10 tout au long de la séance, bien qu’il ait eu un petit problème électronique avant la fin de la séance. Tito Rabat et Isaac Viñales Ils ont fait leurs débuts dans la catégorie Superbike et ont profité de la première journée d’essais libres pour tester leurs sensations avec les vélos roulant au milieu de la table. Cette première session est un set-up qui vous permettra de rechercher de meilleurs rythmes dans les sessions suivantes du week-end. Tito Rabat a terminé 12e et Isaac Viñales 19e.

En revanche, les reines de la catégorie, les nouvelles Kawasaki ZX10-RR de Jonathan Rea Oui Sam Lowes Ils sont sortis pour tout donner et ont dominé pratiquement tout le lot. le Ducati et les Yamaha Ils ont prévalu dans les dernières minutes et ont affronté les temps de Kawasaki. Razgatlioglu il a réalisé le meilleur temps des premiers essais en Motorland avec Yamaha suivi de la Ducati de Chaz Davies. Le Yamaha de Gerloff il a finalement été 3e, Alex Lowes 4ème avec sa Kawasaki, Rinaldi 5e et Rea 6e.