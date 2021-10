Titre de Lady Louise : Comment Louise pourrait subir un changement majeur à ses 18 ans | Royale | Nouvelles

Le 18e anniversaire de Lady Louise approche à grands pas. Contrairement à la plupart des adolescents, quand Louise sera majeure, elle devra décider si elle veut prendre le titre de HRH. De grands changements pourraient être en réserve pour cette jeune royale si elle choisit de se mettre sous les projecteurs. « SAR » Louise pourrait-elle assumer un rôle plus important dans le « cabinet » ?

Le 8 novembre, Louise aura 18 ans et devra décider de son titre.

En tant que petite-fille de la reine, Louise pourrait choisir d’adopter le titre de « HRH », mais cela la jettera probablement davantage dans l’œil du public.

En grandissant, Louise a eu la chance d’être largement tenue à l’écart du public.

Ses parents, le prince Edward et Sophie la comtesse de Wessex tenaient à ce que leurs enfants aient une enfance aussi normale que possible.

A NE PAS MANQUER :

Dans une tentative de maintenir une certaine normalité pour leurs enfants, les Wessex ont évité de nommer leur fils James et leur fille Louise comme prince et princesse.

Au lieu de cela, ils portent le titre d’enfants d’un comte – James, le vicomte Severn et Lady Louise.

Mais tout cela pourrait changer une fois que ces jeunes membres de la famille royale auront 18 ans.

Le couple pourrait choisir de se faire appeler HRH, car leurs parents leur auraient laissé la décision.

Si Louise choisit de prendre ce nouveau titre, elle portera le titre de Son Altesse Royale la princesse Louise.

L’expert royal, Phil Dampier, a même suggéré que Louise pourrait choisir de devenir une princesse.

Il a déclaré au Mirror: « Parce qu’elle est la petite-fille de la reine, Lady Louise peut se considérer comme une princesse quand elle aura 18 ans. »

Mais le commentateur royal, Richard Fitzwilliams n’est pas d’accord. Il a déclaré à Express.co.uk: « Ses parents, qui l’ont élevée ainsi que son frère James, le vicomte Severn, de la manière la plus normale possible, ont laissé entendre qu’elle choisirait sa propre carrière et qu’elle n’utiliserait pas le titre de SAR qu’elle a le droit d’utiliser en tant qu’enfant du fils du souverain.

Les lettres patentes de 1917 stipulent que les titres de HRH ne peuvent être transmis qu’à la progéniture du monarque, aux enfants des fils du monarque et au fils aîné vivant du fils aîné du prince de Galles.

Cela a été modifié en 2013 de sorte que maintenant tous les enfants du fils aîné du prince de Galles reçoivent automatiquement le statut de HRH.

Bien qu’elle ne soit que 14e sur le trône, avec la sortie de trois membres de la famille royale cette année, Lady Louise pourrait-elle intensifier ses fonctions royales si elle choisit de prendre un nouveau titre ?

Jusqu’à récemment, « Lady Louise a gardé un profil plutôt charmant mais discret », a déclaré M. Fitzwilliam.

Mais dans une rare interview, Louise est entrée sous les feux de la rampe pour partager ses souvenirs de son grand-père, le prince Philip.

Le documentaire commémoratif, Prince Philip: The Royal Family Remembers, a été diffusé pour la première fois le 22 septembre sur BBC One.

Tous les enfants et petits-enfants adultes du duc d’Édimbourg ont été présentés partageant de bons souvenirs du défunt duc.

Mais il semble que Louise ait peu de chances d’assumer son statut de RHS, comme sa mère l’a admis dans une interview au Sunday Times : « Ils les ont [HRH titles] et peut décider de les utiliser après 18 ans, mais je pense que c’est très peu probable.

Elle a ajouté : « Nous essayons de les éduquer en sachant qu’ils devront très probablement travailler pour gagner leur vie. »

Il semble que Louise devrait poursuivre une carrière en dehors de la « entreprise » au lieu de devenir un membre actif de la famille royale.