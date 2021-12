Titre mondial à San Juan de los Lagos

(Photo gracieuseté : labandadiario.com)

Le boxeur argentin Mirco Cuello avec un record de six duels remportés par le même nombre de KO, est déjà à Aguascalientes où il effectuera une partie de sa préparation boxe avec de jeunes boxeurs de l’Institut national des sports, en vue de son duel en décembre. 17 à San Juan de los Lagos, Jalisco.

Le combattant qui a été olympien lors des derniers Jeux olympiques au Japon, aura un adversaire de Mexico, Sergio Villalobos, avec la ceinture WBA des poids plume des jeunes en jeu, à dix tours de là.

Mentionnez qu’Aguascalientes s’est positionné comme un lieu international de boxe grâce au promoteur Golden Ring avec le soutien du gouvernement de l’État.

Le choc entre Cuello et Villalobos sera très intéressant. En plus d’avoir combattu aux États-Unis, en Colombie et dans son pays l’Argentine, Cuello foulera le sol mexicain, un endroit où foisonnent de nombreux boxeurs aux grandes capacités, le Sud-Américain devra donc arriver avec une excellente préparation.

Le boxeur de la capitale Sergio Villalobos tentera de s’imposer et, accessoirement, remporter le championnat du monde juniors de la WBA.

Sergio Villalobos sera un bon synodal pour Cuello. Ses combats contre Ernesto Salcedo, Luis « Chapulín » Rosales, entre autres, font de lui un adversaire éprouvé, avec de l’expérience et qui peut mettre son adversaire en difficulté.